سه هزار جوان دامغانی بیکارند

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، رئیس اداره کار و امور اجتماعی شهرستان دامغان ظهر امروز در جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دامغان گفت: براساس آمار مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در شهرستان دامغان براساس فصول مختلف 9.5 تا 12.5 درصد است.

حسن امیر حسینی افزود: 524 نفر در سال جاری از سوی اداره کار و امور اجتماعی شهرستان دامغان به واحدهای کارگری و صنعت جهت اشتغال معرفی شدند.

فرماندار شهرستان دامغان نیز در این جلسه گفت: 723 طرح بنگاههای زود بازده در این شهرستان از سوی کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دامغان به بانکهای عامل معرفی که 298 طرح به دلایل مختلف از گردانه و سیستم بانکی حذف شدند.

محمد رضا البرزی افزود: 413 طرح جهت تعیین و تکلیف در نزد بانکها است که زمینه اشتغال به کار 2300 نفر را در این شهرستان فراهم می کند.

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دامغان تصریح کرد: تاکنون متقاضیان 311 طرح در شهرستان دامغان با بانکها قرارداد بسته اند که با راه اندازی این طرحها یک هزار و 550 نفر در شهرستان دامغان مشغول به کار خواهند شد.

به گفته وی، 306 طرح بنگاههای زود بازده موفق به دریافت تسهیلات شدند که از این تعداد 223 طرح به بهره برداری رسیده است.

فرماندار شهرستان دامغان افزود: صنایع و معادن شهرستان دامغان با 32 طرح و با اشتغالزایی 249 نفر بیشترین آمار را در بین دستگاههای اجرایی شهرستان به خود اختصاص داد.

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گزاری شهرستان دامغان ادامه داد: باید به سمت طرحهای اشتغال زایی بالا برویم تا مشکلی از مشکلات مهم شهرستان که بیکاری بود را برطرف کنیم.

وی از مدیران بانکهای عامل شهرستان خواست مشکل متغاضیان دریافت تسهیلات بنگاههای زود بازده در این شهرستان را رفع کنند تا سرمایه گذار از سرمایه گذاری در دامغان دلسرد نشود.