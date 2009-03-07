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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۵۴

مجمع آینده فدراسیون فوتبال تیرماه 88 برگزار می شود

مجمع آینده فدراسیون فوتبال تیرماه 88 برگزار می شود

دومین مجمع عمومی فدراسیون فوتبال تیرماه سال آینده به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان نخستین مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون فوتبال که ظهر امروز در محل همایش‌های ابن سینا صدا وسیما و با حضور روسای هیئت‌های فوتبال سراسر کشور و نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با فوتبال برگزار شد، مقرر شد مجمع آتی فدراسیون فوتبال تیرماه سال آینده برگزار شود. 

قرار است در این مجمع که دومین مجمع عمومی فدراسیون کفاشیان به شمارمی رود گزارش ترازمالی سال 87 فدراسیون فوتبال ارائه شود. برهمین اساس فدراسیون فوتبال اردیبهشت ماه جاری گزارشی از عملکرد فدراسیون به هیئت های فوتبال سراسرکشور و اعضای مجمع ارائه خواهد کرد تا در نشست تیرماه مورد تایید و تصویب نهایی قرار گیرد. 

کد مطلب 845128

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