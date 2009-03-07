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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۳۸

صفار هرندی:

سرانه مطالعه در کشور از 8 به 18 دقیقه افزایش یافت

سرانه مطالعه در کشور از 8 به 18 دقیقه افزایش یافت

همدان - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: سرانه مطالعه در کشور از 8 به 18 دقیقه رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمدحسین صفار هرندی دقایقی پیش در آیین افتتاح کتابخانه مرکزی استان همدان اظهار داشت: نباید کتاب ها در قفسه ها محبوس شوند.

وی افزود: باید موج کتابخوانی در کشور به راه انداخت و مسئولان فرهنگی در این زمینه وظیفه سنگینی دارند و باید کتابها را در اختیار علاقمندان به کتاب قرار دهند.

وزیر ارشاد با اشاره به اینکه پیامبر اکرم (ص) طبیب دوار بودند، تصریح کرد: کتابخانه داران طبیب اندیشه و دلهای جویای حقیقت مردم هستند که باید با ایجاد کتابخانه های سیار افرادی را که به دنبال کتاب نیستند را جذب کرده و کتاب در اختیار آنها قرار دهند.

صفارهرندی همچنین به افتتاح کتابخانه مرکزی همدان اشاره کرد و گفت: این محیط ها و فضاهای کالبدی کاخ هایی هستند که در اختیار فرهنگ قرار می گیرند و زوال پذیر هستند و این خود فرهنگ است که زوال ناپذیر بوده و باید برای ارتقای آن کوشید.

کتابخانه مرکزی استان همدان سال 73 کلنگ زنی شده بود که پس از گذشت 14 سال امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بهره برداری رسید.

این کتابخانه در 9 هزار مترمربع مساحت و هشت هزار و 500 متر مربع زیربنا ساخته شده است که برای احداث آن پنج میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است و برای تجهیز نیز یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

کد مطلب 845129

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