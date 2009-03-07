اجراکنندگان آیین های چهارشنبه سوری برای مردم مزاحمت ایجاد نکنند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عزیزی ظهر امروز در شورای تامین شهرستان شیراز افزود: کسانیکه می خواهند در جریان آیین های چهارشنبه آخرسال آتش روشن کنند می توانند بدون مزاحمت برای دیگران و ایجاد ناامنی این کار را مقابل منزل خود انجام دهد به گونه ای که برای دیگران مزاحمت ایجاد نشود.

عزیزی تصریح کرد: در این مابین نیروی انتظامی نیز باید در آستانه فرارسیدن این نوروز افراد باسابقه ای که در سالهای گذشته به اموال عمومی آسیب می رسانده و ناامنی ایجاد کرده بودند را تحت کنترل خود داشته باشد و با هر بی بند و باری نیز برخورد کند.

در ادامه مراسم فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شیراز نیز بیان کرد: در سال جاری با توجه به شرایط خاص اقتصادی و خشکسالی های موجود انتظار افزایش سرقت در سطح شهر را داشتیم ولی به همت مردم و تلاشهای پلیس در این خصوص با هیچگونه افزایش وقوعی مواجه نبودیم.

سرهنگ حبیب الله زمانی با بیان اینکه در وقوع جرایم خشن نیز وضعیت به همین ترتیب است، افزود: در عین حال نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد در جهت حفظ امنیت و برقراری نظم در چهارشنبه آخر سال تمام تلاش خود را انجام دهد، اضافه کرد: چنانچه هر شخصی در این شب به دلیل مزاحمت، اختشاش و یا هرگونه تخلف دیگر بازداشت شود تا پایان ایام نوروز آزاد نخواهد شد.

وی در ادامه متذکر شد: رانندگان و نگهبانان موسسات و ادارات دولتی در این شب باید به طور کامل توجیه باشند و از تردد خودروهای پلاک دولتی و یا برچسب دار در محل های شلوغ خودداری کنند.