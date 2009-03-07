30 میلیون اصله نهال در کشور توزیع شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فرود شریفی بعد از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت روز منابع طبیعی، محیط زیست، پژوهش، آموزش و رسانه ها و در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج اظهار داشت: جشن درختکاری همزمان با هفته منابع طبیعی همه ساله از 15 تا 21 اسفند ماه در سراسر کشور برگزار شده و طی آن تمامی اقشار با کاشت نهال فرهنگ حفظ منابع طبیعی و احیای منابع در حال تخریب را گرامی می دارند.

وی افزود: در سال جاری حدود 76 میلیون اصله نهال تولید و بیش از 30 میلیون اصله نهال برای کاشت در هفته درختکاری در سراسر کشور توزیع شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: نهالهای فوق در مدارس، دانشگاه ها، ادارات، مصلی های نماز جمعه و در میادین شهر توزیع شده و در اختیار مردم و علاقمندان به طبیعت قرار گرفته است.

شریفی نوع نهالهای فوق را شامل درختان مثمر و غیر مثمر برشمرد که متناسب با اقلیم های مختلف آب و هوایی کشور تولید و برای کاشت توزیع شده است.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مساحت جنگلهای کشور را 14.2 هکتار عنوان و اعلام کرد: از این میزان یک میلیون و دو هزار هکتار مربوط به جنگلهای شمال کشور است.

وی همچنین از روند کاهش تخریب جنگلها در کشور خبر داد و یادآور شد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته روند تخریب جنگل در کشور کاهش و روند احیای جنگلها رو به افزایش است.