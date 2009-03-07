  1. استانها
  2. تهران
۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۵۹

30 میلیون اصله نهال در کشور توزیع شده است

30 میلیون اصله نهال در کشور توزیع شده است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: همزمان با هفته منابع طبیعی 30 میلیون اصله نهال در کشور توزیع و بیش از این تعداد نیز نهال در کشور کاشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فرود شریفی بعد از ظهر امروز در مراسم گرامیداشت روز منابع طبیعی، محیط زیست، پژوهش، آموزش و رسانه ها و در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج اظهار داشت: جشن درختکاری همزمان با هفته منابع طبیعی همه ساله از 15 تا 21 اسفند ماه در سراسر کشور برگزار شده و طی آن تمامی اقشار با کاشت نهال فرهنگ حفظ منابع طبیعی و احیای منابع در حال تخریب را گرامی می دارند.

وی افزود: در سال جاری حدود 76 میلیون اصله نهال تولید و بیش از 30 میلیون اصله نهال برای کاشت در هفته درختکاری در سراسر کشور توزیع شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: نهالهای فوق در مدارس، دانشگاه ها، ادارات، مصلی های نماز جمعه و در میادین شهر توزیع شده و در اختیار مردم و علاقمندان به طبیعت قرار گرفته است.

شریفی نوع نهالهای فوق را شامل درختان مثمر و غیر مثمر برشمرد که متناسب با اقلیم های مختلف آب و هوایی کشور تولید و برای کاشت توزیع شده است.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مساحت جنگلهای کشور را 14.2 هکتار عنوان و اعلام کرد: از این میزان یک میلیون و دو هزار هکتار مربوط به جنگلهای شمال کشور است.

وی همچنین از روند کاهش تخریب جنگلها در کشور خبر داد و یادآور شد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته روند تخریب جنگل در کشور کاهش و روند احیای جنگلها رو به افزایش است.

کد مطلب 845137

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها