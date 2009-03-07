  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۴۸

طوبایی خبر داد:

حقوق و عیدی بازنشستگان کشوری پرداخت شد

حقوق و عیدی بازنشستگان کشوری پرداخت شد

رئیس سازمان بازنشستگی کشوری اعلام کرد: حقوق اسفند ماه بازنشستگان مشترک این سازمان در تهران به حساب بازنشستگان و در استانها به حساب دستگاههای اجرایی حواله شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم طوبایی در این زمینه گفت: با تامین کسری 980 میلیارد تومانی در اصلاحیه بودجه در چهارشنبه گذشته، حقوق حدود یک میلیون نفر بازنشسته مشترک بازنشستگی کشوری در استان تهران و کل کشور از جمعه 16 اسفند ماه به حساب آنها واریز شده است.

وی همچنین تصریح کرد: حقوق بازنشستگان مشترک این سازمان در استانها نیز به حساب دستگاههای اجرایی حواله شده است که ظرف امروز و فردا قابل دریافت خواهد بود.

رئیس سازمان بازنشستگی کشوری خاطر نشان کرد: مبالغ عیدی بازنشستگان همراه با حقوق اسفند ماه پرداخت شده است.

 

کد مطلب 845139

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها