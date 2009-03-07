حقوق و عیدی بازنشستگان کشوری پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم طوبایی در این زمینه گفت: با تامین کسری 980 میلیارد تومانی در اصلاحیه بودجه در چهارشنبه گذشته، حقوق حدود یک میلیون نفر بازنشسته مشترک بازنشستگی کشوری در استان تهران و کل کشور از جمعه 16 اسفند ماه به حساب آنها واریز شده است.

وی همچنین تصریح کرد: حقوق بازنشستگان مشترک این سازمان در استانها نیز به حساب دستگاههای اجرایی حواله شده است که ظرف امروز و فردا قابل دریافت خواهد بود.

رئیس سازمان بازنشستگی کشوری خاطر نشان کرد: مبالغ عیدی بازنشستگان همراه با حقوق اسفند ماه پرداخت شده است.