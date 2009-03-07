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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۰۹

بررسی تفاهم نامه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و یک پایگاه بین الملل

بررسی تفاهم نامه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و یک پایگاه بین الملل

تفاهم نامه میان پایگاه استنادی علوم جهان اسلام و یکی از پایگاههای بین المللی در نشست شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست شورای راهبری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) فردا در وزارت علوم تشکیل می شود.

در این نشست که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ریاست شورای راهبری را بر عهده دارد تفاهم نامه مقدمان بین ISC و Scopus تعیین و اعلام نشریات فارسی معتبر (علمی و پژوهشی) دارای ضریب تأثیر و میانگین ضریب تأثیر سه سال هر نشریه (مبنا از سال 1386) مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
کد مطلب 845142

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