آسمان کرمان جزو 4 آسمان برتر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سید جلال الدین فاطمی ظهر امروز در کارگاه نجوم کاوشکده علوم در فرهنگ سرای کوثر کرمان اظهار داشت: آسمان کرمان یکی از بهترین آسمانهای کشور در خصوص مهیا بودن شرایط رصد نجومی را داراست.

وی گفت: طبق نظر کارشناسان کرمان جزو 4 استان برتر کشور از لحاظ مساعد بودن رصد اجرام آسمانی است.

فاطمی گفت: در حال حاضر یکی از هفت رصد خانه های فعال کشور در کرمان واقع شده که با همکاری استانداری کرمان در جاده ماهان - کرمان راه اندازی شده است و اولین استان کشور بوده ایم که از سیستم "CCD" در رویت اجرایم آسمانی استفاده کرده ایم.

وی با اشاره به ارائه دوره های علمی در دانشگاه کرمان گفت: در حال حاضر 15 نفر از رشته نجوم در دانشگاه کرمان فارغ التحصیل شده اند و 6 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 2 نفر در مقطع دکتری نجوم در حال تحصیل هستند.

