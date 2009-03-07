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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۱۶

آسمان کرمان جزو 4 آسمان برتر کشور است

آسمان کرمان جزو 4 آسمان برتر کشور است

کرمان - خبرگزاری مهر: دبیرکمیته نجوم دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره مساعد بودن آسمان کرمان برای رصد اجرام آسمانی گفت: آسمان کرمان در بین آسمان 4 استان برتر کشور از لحاظ دارا بودن پارامتر های رصد اجرام آسمانی می باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سید جلال الدین فاطمی ظهر امروز در کارگاه نجوم کاوشکده علوم در فرهنگ سرای کوثر کرمان اظهار داشت: آسمان کرمان یکی از بهترین آسمانهای کشور در خصوص مهیا بودن شرایط رصد نجومی را داراست.

وی گفت: طبق نظر کارشناسان کرمان جزو 4 استان برتر کشور از لحاظ مساعد بودن رصد اجرام آسمانی است.

فاطمی گفت: در حال حاضر یکی از هفت رصد خانه های فعال کشور در کرمان واقع شده که با همکاری استانداری کرمان در جاده ماهان - کرمان راه اندازی شده است و اولین استان کشور بوده ایم که از سیستم "CCD" در رویت اجرایم آسمانی استفاده کرده ایم.

وی با اشاره به ارائه دوره های علمی در دانشگاه کرمان گفت: در حال حاضر 15 نفر از رشته نجوم در دانشگاه کرمان فارغ التحصیل شده اند و 6 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 2 نفر در مقطع دکتری نجوم در حال تحصیل هستند.

کد مطلب 845144

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