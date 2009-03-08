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۱۸ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۰۴

چاپ سوم "مهمان فشنگ‌های جنگی" منتشر شد

چاپ سوم "مهمان فشنگ‌های جنگی" منتشر شد

چاپ سوم کتاب "مهمان فشنگ‌های جنگی" که خاطرات مجید بشناخته را دربر می‌گیرد توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب خاطرات یک سرباز ساده و روستایی است که در جبهه‌های دفاع مقدس اسیر شده و دو سال در اسارتگاههای عراق به سر برده است.

یا حسینی نویسنده این کتاب گفته است: بنشاخته یک نیروی ساده از روستای "چاه تلخ جنوبی" در حوالی بوشهر است که نه فرمانده بوده و نه در قرارگاه بروبیایی داشته است و روزگاری دشت‌ها و کوههای سرزمین‌اش در غرب و جنوب را می‌پایید و امروز روایتگر خاطرات دوران اسارت شده است.

وی افزوده است: مجید بشناخته (سجادیان) همان سرباز ساده دیروز است که امروز کتاب خاطراتش؛ با عنوان "مهمان فشنگ‌های جنگی" به چاپ سوم رسیده است.

این کتاب شامل دو بخش است: بخش اول 9 فصل و مربوط به سال‌های حضور بشناخته در ایران است، بخش دوم نیز در 6 فصل به سال‌های اسارت او می‌پردازد.

روایت "مهمان فشنگ‌های زخمی" که با آزادی بشناخته در 23 شهریور 69 به پایان ‌می‌رسد، با کوشش سیدقاسم یاحسینی بصورت مکتوب در آمده است و به اهتمام دفتر ادبیات و هنر مقاومت تولید شده است.

از قاسم یاحسینی کتابهای دیگری همچون " یک دریا ستاره " ، "زیتون سرخ "، " پنهان زیر باران" و "آخرین شلیک" توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

سوره مهر چاپ سوم کتاب "مهمان فشنگ های جنگی" را در 208 صفحه قطع رقعی و با قیمت 2200 تومان منتشر کرده است.

کد مطلب 845145

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