به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب خاطرات یک سرباز ساده و روستایی است که در جبهههای دفاع مقدس اسیر شده و دو سال در اسارتگاههای عراق به سر برده است.
یا حسینی نویسنده این کتاب گفته است: بنشاخته یک نیروی ساده از روستای "چاه تلخ جنوبی" در حوالی بوشهر است که نه فرمانده بوده و نه در قرارگاه بروبیایی داشته است و روزگاری دشتها و کوههای سرزمیناش در غرب و جنوب را میپایید و امروز روایتگر خاطرات دوران اسارت شده است.
وی افزوده است: مجید بشناخته (سجادیان) همان سرباز ساده دیروز است که امروز کتاب خاطراتش؛ با عنوان "مهمان فشنگهای جنگی" به چاپ سوم رسیده است.
این کتاب شامل دو بخش است: بخش اول 9 فصل و مربوط به سالهای حضور بشناخته در ایران است، بخش دوم نیز در 6 فصل به سالهای اسارت او میپردازد.
روایت "مهمان فشنگهای زخمی" که با آزادی بشناخته در 23 شهریور 69 به پایان میرسد، با کوشش سیدقاسم یاحسینی بصورت مکتوب در آمده است و به اهتمام دفتر ادبیات و هنر مقاومت تولید شده است.
از قاسم یاحسینی کتابهای دیگری همچون " یک دریا ستاره " ، "زیتون سرخ "، " پنهان زیر باران" و "آخرین شلیک" توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
سوره مهر چاپ سوم کتاب "مهمان فشنگ های جنگی" را در 208 صفحه قطع رقعی و با قیمت 2200 تومان منتشر کرده است.
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