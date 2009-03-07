رویکرد شهرداری تهران در محیط زیست مناسب است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر معصومه ابتکار در مراسم بهره برداری از 3 هزارهکتار طرح کمربند سبز شهرداری تهران اظهار داشت: عمدتا در بخش کلان در کشور تاکید بر مسایل مقطعی و کوتاه مدت بوده و این پاسخگوی نسل آینده نیست.

وی افزود: با توجه به آسیب پذیر بودن ایران از لحاظ زیست محیطی، حرکت تهران در ارتباط با محیط زیست، ابعاد و زمینه های زیادی دارد.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر با بیان اینکه در شهری زندگی می کنیم که 5/8 میلیون جمعیت در شب و 5/10 میلیون نفر جمعیت در روز دارد بیان داشت: کلانشهر تهران اگر بخواهد توسعه یافته و پیشرفته محسوب شود باید حداقل شاخصهای سلامت و زندگی سالم را داشته باشد که مهمترین آن آب و هوای سالم است.

ابتکار ادامه داد: برکات درخت علاوه بر نقشی که بر زیبایی و دل انگیزی میان آهن و بتن دارد، نقش قابل توجهی در حفظ منابع آب، تلطیف هوا و کاهش آلودگی صوتی ایفا می کند.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: در زندگی شهری هرچه با طبیعت بتوان ارتباط برقرار کرد علاوه بر رفع معضلات زیست محیطی، سلامت روح و روان شهروندان نیز ارتقاء می یابد.

وی با بیان اینکه رفتار شهروندان در حفظ طبیعت و محیط زیست بسیار موثر است، به فعالیت شورای شهر در خصوص فضای سبز اشاره کرد و اظهار داشت : با همکاری مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران، طرح جامع فضای سبز شهر تهران را دنبال کرده تا توسعه فضای سبز و توزیع آن را داشته باشیم.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر اظهار داشت: تهران سالهای آینده با مشکلات کمبود آب مواجه است و اگر با برنامه ریزی از سوی مدیران عالی کشور مواجه نشویم باید با برنامه ریزی مدیران محلی پیش رویم.

ابتکار با ابراز خشنودی از توجه مجلس شورای اسلامی به موضوع محیط زیست و فعالیتهای فراکسیونی در این زمینه خاطر نشان کرد: می خواهیم دراین زمینه قوی تر عمل کرده و در تهران بتوانیم با تامین اعتبارات از سوی دولت به ویژه در بخش حمل و نقل، کارها را پیش برده و یکپارچه مسایل تهران و مشکلات محیط زیست را حل کنیم.