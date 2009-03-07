کنفرانس تهران در راستای خدمت به مسئله فلسطین و احیای آن بود

"ناصر بن هلال المعولی" در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه چهارمین کنفرانس بین المللی "فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" درباره تاثیر این کنفرانس در حمایت از مسئله فلسطین گفت: شکی نیست که این کنفرانس سبب احیا و زنده نگه داشتن مسئله فلسطین است.



وی با تمجید از برگزاری این کنفرانس در تهران و شرکت گسترده شخصیتهای پارلمانی و حقوقی از هشتاد کشور جهان گفت : هیئتهای زیادی از پارلمانهای کشورهای اسلامی و غیر اسلامی و همچنین اندیشمندان و سازمانهای حقوقی زیادی در این کنفرانس شرکت کردند و بدون شک این کنفرانس در راستای خدمت به مسئله فلسطین برگزار شد.

وی با تقدیر از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال مسئله فلسطین درباره اظهارات مهم رهبر معظم انقلاب در گشایش این کنفرانس خاطر نشان کرد؟ اظهارات آیت الله علی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران شفاف و صریح بود؛ همان طور که ایشان تاکید کردند مسئله فلسطین فقط مسئله فلسطینی یا عربی و حتی اسلامی نیست، بلکه یک مسئله انسانی و همه آزادگان است.



چهارمین کنفرانس بین‌المللی فلسطین با عنوان" فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 14 و 15 اسفند در محل اجلاس سران در تهران با حضور مقامها و شخصیتهایی از 80 کشور جهان برگزار شد.

در پایان این کنفرانس با تاکید بر ضرورت مجازات مقامهای سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی که مرتکب جنایات جنگی و نسل کشی در نوار غزه شدند، مقاومت و ایستادگی تنها راه برای بازپس گیری حقوق مشروع ملت فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت، تشکیل کشور مستقل و بازگشت تمام آوارگان اعلام شد.