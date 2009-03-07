انقلاب صنعتی بحرانهای شدیدی برای منابع طبیعی ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدتقی دستورانی، ظهر امروز در مراسم افتتاح دومین نمایشگاه "طبیعت، زندگی، کارآفرینی" اظهار داشت: پس از انقلاب صنعتی، عدم مدیریت مناسب سبب شده،‌ ضربه های بسیار بزرگی به منابع طبیعی وارد شود و این ضربه ها در بیشتر موارد غیرقابل جبران است.

وی، شدت یافتن خشکسالی در اثر هدر رفت آب و اثرات مخرب آن را از جمله مباحثی عنوان کرد که عدم مدیریت در کنترل این پدیده،‌ سبب بروز خسارات جبران ناپذیری به چرخه طبیعت شده است.

دستورانی افزود: از بین رفتن هر ساله سطح قابل توجهی از جنگل‌ها و مراتع از یک سو و اضافه شدن به سطح بیابان‌ها از سوی دیگر را از مواردی عنوان کرد که به شدت نیازمند مدیریت است اما متاسفانه در سالهای پس از انقلاب صنعتی اعمال نشده است.

رئیس دانشکده منابع طبیعی استان یزد بیان داشت: آلودگی شدید هوا و بارش بارانهای اسیدی از تبعات بی توجهی و اعمال مدیریت نامناسب منابع طبیعی است که به هیچ وجه نمی توان آن را نادیده گرفت.

وی تصریح کرد: برگزاری کنفرانسها و همایشهای علمی با موضوع نجات منابع طبیعی می تواند تا حد زیادی شرایط فعلی را بهبود ببخشد و با راهکارهای ارائه شده از سوی محققان، می توان زندگی را برای بشر امروز و آینده آسان‌تر کرد.

در این همایش از دانشجویان برتر دانشکده منابع طبیعی یزد تجلیل و مقالات نمونه پژوهشی آنان نیز در بخشهایی از این همایش ارائه شد.

در مراسم افتتاح نمایشگاه "طبیعت،‌ زندگی،‌ کارآفرینی" دانشجویان و مسئولان دانشکده منابع طبیعی به طور نمادین اقدام به غرس نهال کردند.

هم اکنون در دانشکده منابع طبیعی استان یزد 500 دانشجو در 3 رشته مشغول به تحصیل هستند.