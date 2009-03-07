قطعا ذوب آهن را شکست می دهیم / محمدی پیگیر حل مشکل ابومسلم با شفق شد

حسین قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار حساس تیمش برابر ذوب آهن اصفهان در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی گفت: ما در بازی گذشته خود با تیم های اصفهانی نتایج خوبی کسب کرده ایم و قطعا در این بازی هم با شکست ذوب آهن به مرحله یک چهارم نهایی صعود خواهیم کرد.

وی در خصوص انگیزه بالای ذوب آهنی برای گرفتن انتقام دو شکست سنگین برابر ابومسلم در لیگ برتر ادامه داد: آنها هرچه در توان داشتند برای دیدار با استقلال گذاشتند اما برخلاف آنها بازیکنان ما از انگیزه و روحیه بالایی برخوردار هستند و همین موضوع ما را بیش از پیش به شکست ذوب آهن امیدوار می کند.

مدیرعامل باشگاه ابومسلم مشهد اضافه کرد: به بازیکنان تیم گفته ام در صورت شکست ذوب آهن، علاوه بر پاداش های مصوب باشگاه، پاداش ویژه ای را شخصا به آنها پرداخت خواهم کرد.

وی با بیان اینکه هدف تیم ابومسلم قهرمانی در جام حذفی است، خاطرنشان کرد: اگر در دیدار با راه آهن فرصت های ما تبدیل به گل می شد و آن مسابقه را با پیروزی پشت سر می گذاشتیم، قطعا امروز با آرامش بیشتری در مسابقات جام حذفی شرکت می کردیم.

قاسمی در پایان در مورد مشکل شفق با باشگاه ابومسلم گفت: از عزیز محمدی خواسته ایم پیگیر این موضوع باشد و با شفق برای حل این مشکل صحبت کند تا ابومسلم با آرامش در مسابقات بعدی به میدان برود. ضمن اینکه به آقای شفق هم گفته ام بنی اسد حاضر به بازپس دادن سهام باشگاه نیست و بهترین راه این است که وی با دریافت طلب خود، به این مباحث موجود پایان دهد.

دیدار تیم های فوتبال ابومسلم مشهد و ذوب آهن اصفهان در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی باشگاه های کشور ساعت 14 فردا در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد برگزار می شود. برنده این دیدار در مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها با برنده دیدار فولاد خوزستان و استقلال اهواز رو در رو می شود.