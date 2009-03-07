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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۰۸

نوری المالکی:

آشتی ملی یک اصل در ثبات عراق است

آشتی ملی یک اصل در ثبات عراق است

نخست وزیر عراق بر اهمیت نقش آشتی ملی در برقراری ثبات در عراق تاکید و اعلام کرد که این امر تنها یک مرحله نیست که به پایان رسیده است بلکه به یک اصل تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، نوری المالکی امروز در جمع شماری از عشایر عراقی اظهار داشت: عشایر عراقی تمامی تلاش ها برای از بین بردن اتحاد [مردم عراق] را ناکام گذاشتند.

وی بر اهمیت نقش آشتی ملی در برقراری ثبات در عراق تاکید و اعلام کرد که این امر تنها یک مرحله نیست که به پایان رسیده است بلکه به یک اصل تبدیل شده است.

مالکی خاطرنشان کرد: دولت وحدت ملی بی هدف نیست بلکه دارای چارچوب، اصول و پایبندی هایی است.

نوری المالکی همچنین روز گذشته در دهمین نشست عشایر بنی وائل در بغداد گفت : طرح آشتی ملی ممکن است شامل کسانی شود که مجبور شدند تا مدتی با رژیم سابق بعث همکاری داشته باشند.

نخست وزیرعراق دراین سخنان تصریح کرد : هنگامی که طرح آشتی ملی را مطرح کردیم نزدیکانمان به ما اعتراض کردند و ما به آنها گفتیم که ما می خواهیم به خاطر عراق آشتی برقرار کنیم.

وی افزود : عراق ، بعضی اوقات فدای اختلافات سیاسی می شود و اما نباید این اختلافات موجب قربانی شدن عراق شود.

کد مطلب 845155

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