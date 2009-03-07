آشتی ملی یک اصل در ثبات عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، نوری المالکی امروز در جمع شماری از عشایر عراقی اظهار داشت: عشایر عراقی تمامی تلاش ها برای از بین بردن اتحاد [مردم عراق] را ناکام گذاشتند.

وی بر اهمیت نقش آشتی ملی در برقراری ثبات در عراق تاکید و اعلام کرد که این امر تنها یک مرحله نیست که به پایان رسیده است بلکه به یک اصل تبدیل شده است.

مالکی خاطرنشان کرد: دولت وحدت ملی بی هدف نیست بلکه دارای چارچوب، اصول و پایبندی هایی است.

نوری المالکی همچنین روز گذشته در دهمین نشست عشایر بنی وائل در بغداد گفت : طرح آشتی ملی ممکن است شامل کسانی شود که مجبور شدند تا مدتی با رژیم سابق بعث همکاری داشته باشند.

نخست وزیرعراق دراین سخنان تصریح کرد : هنگامی که طرح آشتی ملی را مطرح کردیم نزدیکانمان به ما اعتراض کردند و ما به آنها گفتیم که ما می خواهیم به خاطر عراق آشتی برقرار کنیم.

وی افزود : عراق ، بعضی اوقات فدای اختلافات سیاسی می شود و اما نباید این اختلافات موجب قربانی شدن عراق شود.