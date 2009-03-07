به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی در مراسم "کاشت سی نهال به مناسبت سی امین سال پیروزی انقلاب" که به مناسبت روز درختکاری در بوستان آزادگان برگزار شد، گفت: شهرداری منطقه هفت همچون سنوات گذشته به منظور گرامیداشت روز درختکاری اقدام به کاشت گونه های مختلف گیاهی در سطح منطقه کرده است.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری منطقه هفت تلاش می کند تا سرانه فضای سبز را افزایش دهد اظهار کرد: بر اساس استاندارد های موجود باید سرانه فضای سبز در منطقه هفت به 12 مترمربع ارتقاء یابد که شهرداری تمام تلاش خود برای رسیدن به این استاندارد به کارخواهد گرفت.

عبداللهی از تملک اراضی برای احداث بوستان در سال آینده خبر داد و افزود: شهرداری قصد دارد طی سال آینده در خیابان اجاره دار با تملک دو هکتار زمین بوستان بزرگی با کاربری های اجتماعی و فرهنگی احداث کند.

شهردار منطقه هفت با بیان اینکه در هفته منابع طبیعی حدود 40 هزار نهال در سطح منطقه خواهیم کاشت اظهارکرد:منطقه هفت در راستای اجرای طرح استقبال از بهار امروز 30 نهال به مناسبت سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی در بوستان سبز اندیشان واقع در بوستان آزادگان می کارد.