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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۲۴

جشنواره تجسمی حمایت از حرکت‌های انساندوستانه برگزار می‌شود

نگارخانه فام با پشتیبانی دفتر سازمان ملل متحد جشنواره تجسمی حمایت از حرکت‌های انساندوستانه را با موضوع نقاشی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جشنواره تجسمی حمایت از حرکت‌های انساندوستانه با رویکرد نقاشی از سوی نگارخانه فام و همکاری شرکت art&identhty مالزی با پشتیبانی دفتر سازمان ملل متحد (ocha) اردیبهشت‌ماه سال آینده در تهران برگزار می‌شود.

موضوع این جشنواره حمایت از حرکت‌های انساندوستانه، رنگ مهربانی و آزاد است و هر هنرمند می‌تواند با دو اثر در ابعاد 150 در 50 در جشنواره شرکت کند.

تمامی هنرمندان نقاش برای شرکت در جشنواره تجسمی  حمایت از حرکت‌های انساندوستانه می‌توانند حداکثر تا پایان ساعت اداری 28 اسفند آثار خود را به دبیرخانه واقع در تهران، پاسداران، خیابان دولت، خیابان  شهید عین‌آبادی، کوچه سرخ، شماره 1 نگارخانه فام ارسال کنند یا برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22593840 تماس بگیرند.

کد مطلب 845162

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