نمایشگاه طراحی تجربه های دانشجویی در حوزه هنری گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نمایشگاهی از آثار طراحی دانشجویان رشته گرافیک دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان از امروزبه مدت هفت روز در گالری حوزه هنری گیلان برگزارشده است.

در این نمایشگاه آثار ساجد صالحی، مصطفی معین زاده، مهدی رمضانی مقدم، محمد رضا محبوبی، معین مهدی زاده، سبحان زاده داداشی، فواد شریفی، اسماعیل خرم روز، حامد الله یاری، امید لطفی و میلاد فرحناک به نمایش در خواهد آمد و تعداد این آثار افزون بر30 تابلوی طراحی است.

تعدادی از آثار حاضر در این نمایشگاه مربوط به همایش نقاشی " از حماسه تا حماسه " که توسط همین دانشجویان و به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شده بود.

همایش نقاشی از حماسه تا حماسه روز 15 بهمن 1387 و با همکاری اداره کل پست استان گیلان در سالن این اداره برگزار شد.