تشکلهای دانشجویی به ستادهای انتخاباتی وارد نشوند/ دانشگاه آزاد نباید تضعیف شود

به گزارش خبرنگارمهر، سید مجتبی منتظری امروز در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: دانشگاه آزاد اسلامی در حال حاضر دارای 378 واحد دانشگاهی و به همان تعداد تشکلهای بسیج دانشجویی و تشکلهای مستقل دانشجویی فعال است.

وی خاطرنشان کرد: 120 تشکل از مجموع تشکلهای دانشگاه آزاد اسلامی در قالب چهار اتحادیه مستقل مشغول به فعالیت هستند.

برنامه تشکلهای سیاسی دانشجویی دانشگاه آزاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری

سخنگوی سازمان اسلامی دانشجویان ایران با اشاره به برنامه تشکلهای سیاسی دانشجویی دانشگاه آزاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری اظهار داشت: کمتر از سه ماه دیگر تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است اما برنامه های اصلی تشکلهای دانشجویی دانشگاه آزاد اعم از نشستهای انتخاباتی و مناظره ها از اردیبهشت 88 آغاز خواهد شد.

تشکلهای دانشجویی نباید به ستادهای انتخاباتی وارد شوند

منتظری تاکید کرد: همواره برخی جریانهای سیاسی به دنبال پیاده نظام در دانشگاهها هستند اما تشکلهای دانشجویی نباید به ستاد انتخاباتی افراد و یا گروههایی شوند زیرا این در شان یک تشکل دانشجویی نیست.

وی ادامه داد: در واقع این دانشگاهها هستند که باید فضای انتخاباتی کشور را کنترل کنند نه این که جناحهای سیاسی تشکل های دانشجویی و دانشگاهها را تحت تاثیر قرار دهند. دانشگاهها باید روشنگر فضای سیاسی انتخابات باشند.

سخنگوی سازمان اسلامی دانشجویان ایران با اشاره به بحث های مطرح شده اخیر در خصوص دانشگاه و مسئولان آن گفت: تعصب تشکل های دانشجویی به دانشگاه آزاد یک تعصب عقلانی است. ما از تمامیت دانشگاه آزاد اسلامی دفاع می کنیم و انتظار داریم کسانی که از این دانشگاه انتقاد می کنند یک طرفه به قاضی نروند.

منتظری افزود: در حال حاضر بسیاری از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نگران این مسئله هستند که مدرک تحصیلی آنها زیر سوال برود. برخی از مسئولان و تشکلهای دانشگاهی عنوان می کنند که باید کلیه مدارک تحصیلی دانشگاه آزاد باطل شود. این بحث در حالی مطرح می شود که 55 درصد دانشجویان کشور دانشجوی دانشگاه آزاد و 5/1 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاه آزاد هستند.

وی با اشاره به توسعه آموزش عالی در کشور اظهار داشت: در حال حاضر کشور ما به توسعه آموزش عالی آنگونه که باید دست نیافته و بیشتر دانشجویان در مقطع کارشناسی به تحصیل می پردازند.

سخنگوی سازمان اسلامی دانشجویان ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمتر از هفت درصد از کل متقاضیان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در کشور موفق به تحصیل در این مقاطع می شوند و این ضعف بزرگی برای کشور است.

منتظری تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از جوانان کشور برای تحصیلات تکمیلی به کشورهای همسایه و آسیای شرقی می روند که باعث بروز مشکلاتی می شود. حتی برخی از کشورهای همسایه با دریافت پول مدرک تحصیلی به داوطلبان ارائه می کنند که ما خواستار رسیدگی این امور توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی هستیم.