سطح عملی و تخصصی مربیان پرورشی ارتقا می یابد

محمد پاک سرشت در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: یکی از مهم ترین برنامه های آینده این معاونت، ارتقا علمی و تخصصی مربیان پرورشی به صورت ویژه و خاص است چون در این زمینه با جوانانی روبرو هستیم که به لحظه اند.

وی افزود: الگوی عملی ما انبیا الهی هستند و به قول امام (ره) معلمی شغل انبیا است چون تمام انبیا که معلم و مربی بودند و یک مربی تربیتی باید بداند که جایگاهی بسیار والا دارد و مربی خود را الگوی دانش آموزان، دانشجویان درعرصه اجتماع خود را به عنوان الگو، مربی و معلم معرفی کند باید به پیروی از فرمایشات امام علی (ع) بپردازد.

این مسئول خاطرنشان کرد: ما باید دانش آموزان خود را در برابر ناهنجاریهای مختلفی که در جامعه وجود دارد مصون کنیم که این امر مشرط به آگاهی و به لحظه بودن مربیان است.

پاک سرشت بیان داشت: در آموزش و پرورش همواره باید سیاست فعال داشته باشیم و در راه شناسایی و رفع آسیبها تلاش و راهکارهای مناسب را ارائه دهیم.

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران عنوان کرد: طرح کارتابل روزانه و به لحظه برای مربیان که همان تقویم و سررسید کار روزانه مربیان است که در آن کارها و امور روزانه در آن طراحی و در اختیار مربیان قرار می گیرد.

وی در ادامه یکی ازبرنامه های دیگر این حوزه را قرآنی کردن معلمان و دانش آموزان نام برد و یادآور شد: برای آغاز به کار مقرر شد مفاهیم سوره نور را برای مربیان و دانش آموزان با روش نوین آموزش دهیم.

این مسئول احیای معاونت پرورشی را عمل به تمامی وظایف تعریف شده ای که در ساعتهای مختلف امر پرورشی، تربیت بدنی، سلامت و بهداشت فرزندان، مشاوره تحصیلی، تربیتی و فضاسازی بهتر و موثر برای اوقاف فراغت دانش آموزان اعم از حضورشان در فضاهای فیزیکی چون اردوگاه ها و کانونها همچنین بهبود کیفیت نرم افزارها دانست.

پاک سرشت اذعان داشت: تخصصی کردن امور تربیتی و مشاوره از دیگر برنامه ها بوده که با همکاری معاونت پژوهش و نیروی انسانی از طریق کلاسهای ضمن خدمت و تربیت معلم به این امر مبادرت می ورزیم.

معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران اعلام کرد: تمامی مربیان و دانش آموزان باید بتوانند به عنوان بسیجی فعال حضوری پررنگ و سرعت عمل برای پیشرفت از میان برها داشته بانشد.

وی تشکیل اطاق فکر را از دیگر برنامه های پیش رو معاونت پرورشی و تربیت بدنی عنوان کرد.