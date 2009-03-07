هنرمندان رشته های بومی صنایع دستی گلستان بیمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده عصر شنبه در بازدید از مراکز آموزشی صنایع دستی استان افزود: این مصوبه دولت شامل کارگاه های گروهی و هنرمندانی است که در رشته های مصوب صنایع دستی مشغول فعالیت هستند.

وی اظهار داشت: توسعه صنایع دستی در ایجاد اشتغال و بستر سازی برای رونق اقتصادی خانوار مهم بوده و باید در این زمینه برنامه ریزی شود.

وی خاطرنشان کرد: باید ازتوان بالقوه استان در زمینه هنرهای سنتی و صنایع دستی در مسیر توسعه اقتصادی استان بهره برد.

به گفته محمودزاده، ایجاد بازارچه و شهرک صنایع دستی در استان، واگذاری مراکز آموزشی صنایع دستی به بخش خصوصی از دیگر نیازمندیها و طرح های دردست اجرا در این بخش است.

استاندار گلستان بیان داشت: بیمه هنرمندان و پرداخت تسهیلات به هنرمندان رشته های صنایع دستی از دیگر طرح های سال آینده در استان است که پیگیری می شود.

انوشیروان گرائلی معاون هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی گلستان نیز گفت: حدود 80 هزار هنرمند صنایع دستی در رشته های مختلف در استان فعالیت دارند.

وی افزود: این هنرمندان در 90 رشته غیربومی و 44 رشته بومی صنایع دستی فعال هستند.