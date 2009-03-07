تهیه بسته ای برای حراست از نام خلیج فارس/ آخرین اقدام برای مهار کشند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید چگینی امروز در جمع خبرنگاران در محل مرکز ملی اقیانوس شناسی از مصوبه هیئت امنای این مرکز برای ارتقای مرکز ملی اقیانوس شناسی به موسسه خبر داد و گفت: ارتقای این مرکز به موسسه باید مراحل تصویب خود را در شورای گسترش آموزش عالی بگذراند. در این راستا پژوهشکده فناوری و مهندسی دریا و پژوهشکده علوم دریایی راه اندازی خواهند شد و به این ترتیب مرکز ملی اقیانوس شناسی به موسسه تبدیل می شود.

رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی با یادآوری اینکه ایستگاه تحقیقاتی نوشهر به عنوان سومین ایستگاه تحقیقاتی این مرکز در سال جاری افتتاح شده است، گفت: ایستگاه پژوهشی خلیج فارس در بوشهر نیز در 6 ماهه اول سال آتی افتتاح می شود.

تهیه بسته ای برای حراست از نام خلیج فارس

چگینی از تهیه بسته ای برای حراست از نام خلیج فارس خبر داد و گفت: این بسته را به مسئولین مربوطه ارائه کرده ایم که در آن چاپ مجله خلیج فارس و تلاش در راستای ارتقای آن به یک مجله ISI در حال پیگیری است. همچنین برگزاری جشنواره ملی و بین المللی خلیج فارس از دیگر پیشنهاداتی است که در این بسته مطرح شده و انتظار می رود که تلاش برای ثبت جشنواره بین المللی خلیج فارس در یونسکو نیز صورت گیرد.

وی با اشاره به واژگان مجهولی که پیش از این توسط شبکه جهانی دیده بانی آبسنگهای مرجانی برای عنوان خلیج فارس استفاده می شد، گفت: شبکه جهانی دیده بانی آبسنگهای مرجانی با پیگیریهای مرکز ملی اقیانوس شناسایی وادار شد که از نام واقعی خلیج فارس در کلیه گزارشهای خود استفاده کند.

سونامی دیر یا زود اتفاق می افتد

رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی بر ایجاد مراکز هشدار مخاطرات دریایی از جمله مراکز هشدار سونامی، طوفانهای قاره ای، پدیده های آسیب زننده به محیط زیست کشور مانند کشند قرمز تاکید کرد و گفت: سونامی دیر یا زود اتفاق می افتد و افزایش تراز آب خزر نیز محتمل است. کشند قرمز نیز که اکنون اتفاق افتاده و گونه های مختلف مهاجم می توانند از طریق آب توازن کشتی ها به آبهای کشورمان منتقل شوند بنابراین انتظار می رود سازمان مدیریت بحران نسبت به ایجاد یک کارگروه ملی در ارتباط با مخاطرات دریایی اهتمام داشته باشد.

چگینی با گلایه از اینکه توسعه کشور همواره خشکی محور بوده است، گفت: دریا محوری باید در کنار خشکی محوری در توسعه کشور نقش داشته باشد بنابراین هر سندی که در کشور تهیه می شود باید به دریا نیز نگاه داشته باشد. بنابراین انتظار می رود علوم و فنون دریایی نیز به عنوان یکی از بخشهای قابل توجه در نقشه جامع علمی کشور جای گیرد بنابراین در حال تلاش برای قانع کردن اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت ایجاد جایگاه برای علوم دریایی و فناوری دریایی در نقشه جامع علمی کشور هستیم.

وی با انتقاد از اینکه علوم و فنون دریایی در کنار هیچ کدام از 8 ستاد ویژه ای که در معاونت علمی ریاست جمهوری تشکیل شده است، جای ندارد، گفت: با معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری صحبت کرده ایم که حوزه دریا اهمیتش نه تنها کمتر از فضا نیست بلکه بیشتر است و ستادی ویژه علوم وفنون دریایی نیز در این معاونت باید تشکیل شود. همچنین کمیته علوم و فنون دریایی در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز وجود ندارد بنابراین از معاونت پژوهشی وزارت علوم خواستار شده ایم تا این کمیته را در این شورای عالی تشکیل دهد.

رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی با بیان اینکه اقیانوس ها بیش از 70 درصد کل زمین را تشکیل داده اند، تاکید کرد: همانطور که وارد باشگاه فضایی شده ایم باید وارد باشگاه اقیانوس شناسی نیز بشویم. یعنی نام اقیانوس شناسان ایران در میان اقیانوس شناسان جهان مطرح شود.

اجرای پروژه اقیانوس شناسی آبهای عمیق با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری

چگینی از اجرای پروژه اقیانوس شناسی آبهای عمیق با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد و گفت: معاون علمی رئیس جمهور با این پروژه موافقت اولیه کرده و به این ترتیب در صورت عملیاتی شدن این پروژه اولین شناور تحقیقاتی ایران وارد اقیانوس هند خواهد شد و به مطالعه دریای عمان خواهیم پرداخت.

وی درباره سابقه اقیانوس شناسی آبهای عمیق در ایران گفت: اقیانوس شناسی آبهای عمیق را سال گذشته از دریای خزر شروع کردیم و به این ترتیب از عمق 850 متری دریای خزر نمونه برداری شده و از مشخصات آن و اطلاعات مربوط به پارامترهای شیمیایی و فیزیکی آب دریا ثبت شده است.

رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی درباره پدیده کشند قرمز نیز تاکید کرد: یک مدیریت ملی باید پدیده کشند قرمز را مهار کند و دستگاهی به طور مشخص پاسخگوی مدیریتی شود که درباره کشند قرمز اعمال می شود.

چگینی از تشکیل کمیته ملی مقابله با شکوفایی مضر پلانکتونی در سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد و گفت: این کمیته ملی 5 ماه پس از ایجاد کشند قرمز در خلیج فارس ایجاد شد یعنی خیلی دیر ایجاد شده است.

آخرین اقدام برای مهار پدیده کشند قرمز در آبهای خلیج فارس

وی درباره آخرین اقدامی که برای مهار پدیده کشند قرمز در آبهای خلیج فارس صورت گرفته است گفت: در برخی مناطق به صورت پایلوت اقدام به پاشیدن خاک رس شده است تا با نمونه برداری به این جمع بندی برسیم که آیا می توان با کشند قرمز توسط خاک رس مقابله کرد یا خیر. مقابله با کشند قرمز برنامه ریزی بلند مدت نیاز دارد بنابراین با توجه به اینکه این پدیده با افزایش دما تشدید می شود نیاز داریم که بهتر مدیریت کنیم.