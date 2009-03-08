"حرفه: هنرمند" زمستانی منتشر شد

گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید "حرفه: هنرمند" با بخش حرفه: عکاس آغاز می‌شود با مطالبی چون "دوران سپری شده"، گفتگو با نیک برانت، "پرتره در جستجوی شخصیت"، "عکاسخانه فردوسی"، "تحریک"، "فریدلندر و سلف پرتره‌اش"، "لحظه ساده مردن"، "آرزوی جاودانگی و جاودانگی آرزومندی"، "عکس‌های یادگاری" و ...

بخش حرفه: نقاش نیز می‌پردازد به مجموعه مطالبی درباره محسن وزیری مقدم، هانیبال الخاص، رویین پاکباز و آیدین آغداشلو، وزیری مقدم و الخاص به روایت قائقه بقراطی، پاکباز و الخاص به روایت ثمیلا امیرابراهیمی، بازنگری یک پروژه آموزشی در گفتگو با معصومه مظفری، امین نورایی و حمید پوربهرامی و گفتگوهایی با آیدین آغداشلو و فرید جهانگیر.

در بخش پایانی نیز مطالبی درباره "اثر هنری و تاریخ هنر" منعکس شده همچون "تاریخ هنر چیست؟"، "تاریخ هنر"، "الگوهای توجه"،‌ "اثر هنری و ناظرانش؛ روش‌شناسی زیباشناسی دریافت"، "تاریخ هنر: وضوح بخشیدن به امر بصری"، یادداشت و ...

بیست و هفتمین شماره نشریه هنرهای تصویری "حرفه: هنرمند" ویژه زمستان 87 به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی شهریار توکلی در 212 صفحه با قیمت 4500 تومان در دسترس علاقمندان است.