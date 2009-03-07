هالیودد در صدد نفوذ و توطئه فرهنگی در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام علی شیرازی ظهر امروز در همایش حماسه سازان اندیشه بسیج طلاب و روحانیون در کرمان اظهار داشت: دشمن سعی دارد به انقلاب ایران از لحاظ فرهنگی و از طریق وارد شدن از راههای مختلف ضربه بزند که یکی از آنها استفاده از هنر سینما است.

وی با اشاره به نقش هالیوود در تهاجم فرهنگی به کشورهای مستقل گفت: برخی افراد وابسته به هالیوود به بهانه اجرای دوره های آموزشی و انتقال دانش به سینمای ایران نفوذ کرده اند و سعی دارند از این راه بر هنرمندان ما تاثیر بگذارند و در نهایت فرهنگ کشور را تحت تاثیر قرار دهند.

وی گفت: هدف این افراد اشاعه افکار سکولار و شبیخون فرهنگی و دور کردن جامعه بخصوص جوانان از فرهنگ غنی اسلامی در ایران است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به قصد جریانهای ضد دینی برای ایجاد حرکت های براندازی نرم خواستار هوشیاری مردم شد و گفت: دشمن از ابتدای انقلاب درصدد ضربه به انقلاب بوده است اما همیشه با هوشیاری مردم شکست خورده است.

وی گفت: دشمن با ساماندهی گروههای شکست خورده خود سعی می کند از طریق برخی از عناصر فریب خورده جریانهایی همچون نهضت آزادی را فعال کند و با نفوذ در مطبوعات و رسانه ها به فرهنگ و اسلام ضربه بزند که نمونه آن در سال های 76 تا 84 کاملا محسوس بود.

حجت الاسلام شیرازی با اشاره به اینکه دشمن در آستانه انتخابات در فکر سوء استفاده است افزود: پس از ایجاد دولت نهم در کشور برخی عنصرهای فریب خورده از کشور فرار کردند و امروز در آستانه انتخابات با سوء استفاده از نام اصلاح طلب دوباره می خواهند خود را مطرح کنند.

وی با اشاره به هوشیاری مردم گفت: فرهنگ انقلابی در جامعه ایران ریشه دواندیده است و مردم همچنان هوشیارانه در مقابل هجمه ها ایستادگی می کنند، همانطور که تاکنون در عرصه های مختلف حضور فعال داشته اند.

وی افزود: باید برای مقابله با هجمه های فرهنگی و مخملی دشمنان همیشه آمادگی خود را حفظ کنیم و نگذاریم انقلاب ضربه بخورد، و در نهایت در مسیر خود مقتدرانه حرکت نماییم.

حجت الاسلام شیرازی افزود: رهبر معظم انقلاب بارها در خصوص تهاجم فرهنگی و براندازی نرم هشدار داده اند و باید همه مردم و مسئولان در این خصوص هوشیار باشند.

وی با حساس خواندن وظیفه مطبوعات در زمان حاضر گفت: دشمن در طول انقلاب درصدد نفوذ در مطبوعات بود و باید در این خصوص هوشیار باشیم و نگذاریم عناصر وابسته به استکبار در اندیشه های مردم انحراف ایجاد کنند.