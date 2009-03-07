الحاق شهرهای کرهرود و سنجان به اراک به تصویب رسید

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، استانداری مرکزی ظهر امروز در شانزدهیمن جلسه کارگروه برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی گفت: پس از الحاق این دو شهر به اراک بایستی مطالعه جامعی در منطقه تصویب شود.

علی اکبر شعبانی فرد با اشاره به بازنگری طرح جامع شهر اراک افزود: در دور دوم سفر رئیس جمهور به استان مرکزی 450 هزار نفر به شهر اراک اضافه شده است که با الحاق این دو شهر نیز به اراک، طرح جامع این شهر نیازمند بازنگری است.

در ادامه این جلسه معاون عمرانی استانداری مرکزی گفت: این مصوبه در شورای عالی شهرسازی و کمیسیون دفاعی دولت مطرح و پس از تصویب این دو مرجع، انحلال این دو شهر از سوی دولت اعلام می شود.

هوشنگ بازوند اضافه کرد: اداره کل تصمیمات کشوری و وزارت کشور نیز با این الحاق نظر موافق دارند چرا که طبق قانون، شهرهایی که حریم آنها به هم نزدیک هستند می توانند به شهرهای بزرگ بپیوندند.

شهردار کرهرود نیز گفت: شهر کرهرود با جمعیت 30 هزار نفری یک مدیریت واحد را می طلبد.

اسماعیل تاج آباد تصریح کرد: این شهر از بسیاری ار امکانات خدماتی و رفاهی محروم است و در بسیاری از پروژه های خود به علت چند مدیریتی رها شده است که با پیوستن به شهر اراک بسیاری از مشکلات آن حل می شود.