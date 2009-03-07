تمام ادارات کل مازندران باید به خارج از شهر منتقل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی دقایقی پیش در جلسه شورای اداری شهرستان ساری در فرمانداری مرکز استان افزود: خروج ادارات کل از داخل شهر امری بدیهی است.

وی خاطر نشان کرد: یکی از مصوبات پربار سفر دوم استانی دولت در مازندران، ایجاد سایت اداری در مرکز استان بوده که باید هر چه سریعتر عملیاتی شود.

رئیس شورای اداری مازندران با تاکید بر عدم ارائه گزارش اقدامات نهایی شده پروژه ها از سوی مدیران در جلسات تصریح کرد: مسئولان از گزارش اقدامات انجام شده گزارش دهند.

کریمی با بیان اینکه ساری مادر شهرهای مازندران بوده و روزانه افراد بسیاری از سراسر استان به این شهر سفر می کنند یاداور شد: توجه به مرکز استان در دوره های قبلی بسیار ناچیز بوده است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه طرح های توسعه ای بسیاری باید در مرکز استان صورت گیرد افزود: در احداث سایت اداری بلند مرتبه سازی را در اولویت ساخت و سازهای عمرانی ادارات قرار می دهیم.

وی با بیان اینکه معضل ترافیک مرکز استان باید هرچه سریعتر رفع شود افزود: در روزهای پایانی باقیمانده تا نوروز 88 راهنمایی و رانندگی باید با اتخاذ برنامه های اصولی نسبت به رفع گره های کور ترافیکی اهتمام داشته باشد.

کریمی در عین حال تصریح کرد: احداث پالایشگاه، ایجاد خط لوله نفت و گاز، توسعه فرودگاه ساری، توسعه زیرساخت های گردشگری، راه و صنعت از ضروریات مرکز استان بوده که جدی تر به آن توجه شود.

وی با اعلام این مهم که مازندران به واسطه تغییر کاربری های غیرمجاز زمین های باارزش و محدودی دارد، اظهار داشت: با احیاء صحیح بافتهای فرسوده که باید یکی از اولویتهای اصلی مدیران شهری مرکز استان بود می توان توسعه شهری را در کلان شهر ساری شاهد بود.

استاندار همچنین از تمامی مدیران دستگاههای اجرایی استان خواست تا برای توسعه شهر ساری مسئولان شهری را یاری رسان باشند.

کریمی با اشاره به مشخص شدن ردیف اعتباری خاص برای احداث دانشکده دندانپزشکی در مرکز استان از محل مصوبه سفر دولت اظهار امیدواری کرد: عملیات اجرایی این پروژه بزرگ و مورد نیاز مردم استان اوایل سال 88 آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه فرمانداری و شهرداری مرکز استان در این اقدامات زیرساختی انجام داده اند گفت: هنوز پروژه شاخص بزرگی از سوی مسئولان مرکز استان برای شهروندان ساروی صورت نگرفته است.

استاندار با اشاره به افتتاح لوپ شرقی کمربندی شمالی ساری در آینده نزدیک در عین حال از مسئولان راه و ترابری و شهرداری ساری خواست هر چه سریعتر برای حل گره کور قابل وقوع در خیابان خزر ساری با افتتاح این کمربندی برنامه ریزی کنند.

محسن زارعی، فرماندار مرکز استان نیز در سخنانی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی بسیاری از پروژه های مصوب شهرستان ساری اظهار داشت: بسیاری از پروژه های سفر دولت در حوزه زیرساختی بوده است.