فرهنگسازی برای رفع مشکلات ترافیکی شهر مشهد در نوروز ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر خواجی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به نتایج نظر سنجی انجام شده در خصوص محدوده ممنوعه تردد در تابستان امسال، گفت: استفاده از نظرات شهروندان و استفاده از تجارب گذشته همواره باعث پیشرفت کار و شناسایی مشکلات موجود می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: برای اجرای این طرح در نوروز امسال نیز باید از نتایج نظرسنجی دوره های گذشته استفاده در جهت رفع مشکلات استفاده نماییم.

خواجی همچنین با اشاره به لزوم تداوم اجرای طرح انضباط ترافیکی در مشهد مقدس، تصریح کرد: این طرح نمای روشنی از رعایت قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی در شهر مشهد ایجاد کرده است و خیابانهایی که در محدوده اجرای طرح قرار دارند به لحاظ ظاهری تغییرات عمده‌ای یافته اند.

وی ادامه داد: باید با یک برنامه‌ریزی دقیق و جامع طوری عمل کنیم که بتوانیم این طرح را در چارچوب معینی ادامه دهیم تا رضایت هر چه بیشتر مردم را کسب کنیم.

خواجی با اشاره به ضرورت آموزش و فرهنگ سازی در راستای رفع مشکلات ترافیکی شهر مشهد، گفت: در این رابطه کلیه دستگاه ها و نهادها همواره باید با یکدیگر در تعادل و همکاری باشند تا شاهد حرکتی تاثیر گذار در زمینه رفع مشکلات عبور و مرور و جلوگیری از اتلاف اعتبارات عمرانی شهر و وقت و انرژی شهروندان باشیم.

دکتر خواجی با اعلام آمادگی کامل شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه رفع مشکلات ترافیکی شهر، تصریح کرد: جلوگیری از تردد خودروهای تک سرنشین در شهر مشهد نیز گامی مهم در جهت کاهش خودروهای عبوری و در نتیجه مصرف کمتر سوخت، کاهش آلودگی هوا و روانی ترافیک محسوب می شود.