فلسطین بزودی به صاحبان اصلی آن باز می گردد

"ناصر عبدالعزیز سرخوه" نماینده سابق پارلمان کویت و استاد دانشگاههای این کشور در حاشیه چهارمین کنفرانس بین المللی حمایت از فلسطین در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاثیر این کنفرانس بر مسئله فلسطین در این شرایط حساس گفت : هیچ شکی نیست که چنین کنفرانسهایی با شرکت همه ملتهای عربی و اسلامی و دیگر ملتهای جهان برای ابراز انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی و مخالفت با آنچه در فلسطین به ویژه در غزه در حال وقوع است، به نفع مسئله فلسطین است.



وی درباره نقش و موضع جمهوری اسلامی ایرانی در قبال مسئله فلسطین اظهار داشت : بدون شک جمهوری اسلامی ایران از همان روز اول شکل گیری نظام جمهوری اسلامی و حتی پیش از آن توسط امام خمینی(ره) خواستار بیرون راندن صهیونیستها از سرزمین فلسطین و بازگشت آوارگان می شد و همه دیدیم بلافاصله پس از پیروزی انقلاب با اخراج سفیر رژیم صهیونیستی، سفارت این رژیم به سفارت فلسطین تبدیل شد بدیهی است از همان روز اول، ایران در حمایت از مسئله فلسطین تا کنون ثابت قدم بوده است.



سرخوه درباره اتهامات ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان علیه ایران مبنی بر دخالت در امور فلسطینی ها گفت : بر خلاف ادعاهای محمود عباس(ابومازن)، ایران نه تنها در مسئله فلسطین دخالت نمی کند، بلکه از آن با قدرت دفاع می کند، همه ما مسلمان هستیم، مسئله فلسطین فقط مسئله فلسطینی و عربی نیست، بلکه مسئله همه مسلمانان و آزادگان جهان است، ما با مردم فلسطین ابراز همبستگی می کنیم.



وی افزود : از محمود عباس(ابومازن) می پرسم در کنفرانس تهران، شخصیتهای مسلمان و غیر مسلمان و حتی یهود شرکت کردند، آیا معنایش دخالت در مسئله فلسطین است.



استاد دانشگاه کویت گفت : آیت الله خامنه ای اگر درباره فلسطین صحبت می کنند به خاطر این است که رهبر منحصر به فرد اسلام هستند که از مسائل اسلامی در هر نقطه ای دفاع می کنند و زمانی که امام خمینی(ره) از مسئله فلسطین صحبت می کردند و دفاع می نمودند، محمود عباس به دنیا نیامده بود.



وی افزود : سخنان ابومازن و اتهاماتش بر ضد ایران در کنار هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که از صهیونیستها در قتل مردم فلسطین حمایت می کند البته اگر ابومازن اعتقاد داشته باشد که این مردم که کشته می شوند، ملت او هستند، شگفت آور است.



نماینده سابق پارلمان کویت خاطر نشان کرد : بر خلاف ادعای ابومازن، نمایندگان واقعی ملت فلسطین در کنفرانس تهران حضور داشتند، آنهایی که بر خلاف طرفداران سازش در خط مقاومت بر ضد اشغالگران قرار دارند و هرگز مانند ابومازن، این اتهامات را بر ضد ایران مطرح نکردند، بلکه از رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به سبب مواضع و اظهاراتش و توجه ایشان به مسئله فلسطین تقدیر کردند، ای کاهش همه مانند آیت الله خامنه ای از مسئله فلسطین دفاع می کردند.



سرخوه درباره تنها گزینه برای بازپس گیری حقوق مشروع ملت فلسطین به مهر گفت : در برابر اشغالگران باید مقاومت کرد، نه سازش، اشغالگران را باید با مقاومت بیرون راند؛ همان کاری که مردم ویتنام در برابر آمریکا و لبنانی ها بر ضد رژیم صهیونیستی کردند و در سال 2006 هم در برابر تجاوزگری این رژیم ایستادگی کردند و آن را شکست دادند؛ همان مقاومت شجاعانه مردم غزه که سبب شکست دشمن صهیونیستی شد.



وی درباره آینده مسئله فلسطین اظهار داشت : آینده مسئله فلسطین بسیار روشن است،پس از شکستهای پیاپی رژیم صهیونیستی، معتقدیم فلسطین به زودی به صاحبان اصلی آن یعنی ملت فلسطین بازخواهد گشت و کشوری با حضور تمام گروهها اعم از مسیحی، مسلمان و یهودی البته نه یهودیان مهاجر تشکیل خواهد شد.

چهارمین کنفرانس بین‌المللی فلسطین با عنوان" فلسطین مظهر مقاومت، غزه قربانی جنایت" روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 14 و 15 اسفند در محل اجلاس سران در تهران با حضور مقامها و شخصیتهایی از 80 کشور جهان برگزار شد.

در پایان این کنفرانس با تاکید بر ضرورت مجازات مقامهای سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی که مرتکب جنایات جنگی و نسل کشی در نوار غزه شدند، مقاومت و ایستادگی تنها راه برای بازپس گیری حقوق مشروع ملت فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت، تشکیل کشور مستقل و بازگشت تمام آوارگان اعلام شد.