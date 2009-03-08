اعلام اسامی بورسیه های 87 تا پایان اسفند / توقف اعزام دانشجو به 3 کشور

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اسامی بورسیه های امسال برای اعزام به دانشگاههای خارج از کشور در رشته های اولویت دار مقطع دکتری ظرف این ماه به دانشگاهها و دانشجویان اعلام می شود.

وی تعداد این افراد را 100 نفر اعلام کرد و اظهار داشت: علاوه بر این تعداد، 10 تا 20 بورسیه دیگر نیز در رشته هایی مانند زبان چینی برای اعزام به خارج از کشور پذیرش می شوند که اسامی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان خارج وزارت علوم با اشاره به تعداد دانشجویانی که برای ادامه تحصیل در دوره دکتری در سال آینده به خارج از کشور اعزام می شوند، گفت: برای اعزام سال آینده سقف 200 تا 250 نفر را در نظر گرفته ایم.

وی با بیان اینکه تمام دانشجویان بورسیه در دانشگاههای برتر دنیا تحصیل می کنند اظهار داشت: برای سال آینده اعزام به سه کشور انگلستان، کانادا و آمریکا صورت نمی گیرد.