  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۴۷

انفجار انتحاری در افغانستان چهار کشته و زخمی برجا گذاشت

انفجار انتحاری در افغانستان چهار کشته و زخمی برجا گذاشت

در پی انفجار انتحاری در مقابل ساختمان اداره پلیس ولایت نیمروز افغانستان یک افسر پلیس کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، والی ولایت نیمروز افغانستان روز شنبه اعلام کرد فردی که مقادیر زیادی مواد منفجره به خود بسته بود امروز خود را در مقابل ساختمان اداره پلیس این ولایت در غرب افغانستان منفجر کرد.

به گفته وی، بر اثر این انفجار دو نفر از جمله یک افسر پلیس کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

"غلام دستگیر آزاد" والی نیمروز گفت:  این انفجار در زرنج مرکز نیمروز رخ داد.

افراد محلی با این حال اعلام کرده اند که شمار تلفات و زخمیان این انفجار احتمالا بیشتر است چرا که بر اثر این انفجار دو اتاق از ساختمان پلیس ویران شده است.

کد مطلب 845191

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها