انفجار انتحاری در افغانستان چهار کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، والی ولایت نیمروز افغانستان روز شنبه اعلام کرد فردی که مقادیر زیادی مواد منفجره به خود بسته بود امروز خود را در مقابل ساختمان اداره پلیس این ولایت در غرب افغانستان منفجر کرد.

به گفته وی، بر اثر این انفجار دو نفر از جمله یک افسر پلیس کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

"غلام دستگیر آزاد" والی نیمروز گفت: این انفجار در زرنج مرکز نیمروز رخ داد.

افراد محلی با این حال اعلام کرده اند که شمار تلفات و زخمیان این انفجار احتمالا بیشتر است چرا که بر اثر این انفجار دو اتاق از ساختمان پلیس ویران شده است.