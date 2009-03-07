ساری روزانه 510 هزار نفر جمعیت از سراسر استان را پذیراست

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان ساری در فرمانداری مرکز استان افزود: برای ساری باید اعتبار ویژه ای در نظر گرفته شود.

وی خاطر نشان کرد: اعتبارات تخصیصی به مرکز استان با اعتبارات شهرهای کوچک مازندران برابری می کند که عادلانه نیست.

شهردار مرکز استان مازندران با اشاره به اینکه ساخت کمربندی شمالی مرکز استان وارد 15 سالگی شده است، تصریح کرد: برای تکمیل این پروژه عظیم ملی باید اعتبارات تخصیصی بیشتری داده شود.

حجازی با بیان اینکه ساری مربوط به سارویها نیست بلکه همه استان از آن بهره مند می شوند، یادآور شد: متاسفانه توجه جدی به توسعه مرکز استان نمی شود.

وی همچنین با اشاره به اقدامات توسعه ای شهری در مرکز استان اظهار داشت: کمربندی جنوبی مرکز استان، همزمان با مبعث پیامبر گرامی اسلام، 24 اسفند ماه به بهره برداری خواهد رسید.

پیش از این قرار بود کمربندی جنوبی ساری دهه فجر به بهره برداری برسد.

جلسه شورای اداری شهرساری با حضور نماینده مردم ساری در مجلس، استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی همچنان ادامه دارد.