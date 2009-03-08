تیم فوتبال امید در تورنمنت بین المللی اندونزی شرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت بین المللی اندونزی طی روزهای 31 خرداد لغایت 9 تیرماه سال آینده با حضور شش تیم آسیایی در شهر جاکارتا برگزار خواهد شد.

قرار است در پایان پنج مرحله اردوی تیم فوتبال امید 40 بازیکن برتر از سوی کادر فنی تیم امید انتخاب و از میان آنها 23 بازیکن به این تورنمنت اعزام شوند.

به گفته سرمربی تیم فوتبال امید کشورمان نخستین مرحله اردوی این تیم با حضور 35 بازیکن از روز دوشنبه 19 اسفند ماه در محل کمپ تیم‌های ملی آغاز خواهد شد.

تیم امید کشورمان علاوه بر تورنمنت اندونزی احتمالا در یک تورنمنت خارجی دیگر نیز که شهریورماه سال آینده برگزار خواهد شد، شرکت می کند که مسئولان فدراسیون فوتبال در حال بررسی وضعیت این تورنمنت برای اعزام امیدهای فوتبال ایران هستند.