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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۵۷

برگزیدگان منابع طبیعی کشور تجلیل شدند

کرج - خبرگزاری مهر: همزمان با سومین روز از هفته منابع طبیعی برگزیدگان منابع طبیعی کشور در کرج تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در سومین روز از هفته منابع طبیعی با نام منابع طبیعی، محیط زیست، پژوهش، آموزش و رسانه ها 16 نفر از اساتید، محققان، دانشجویان و نویسندگان برترکشور در زمینه منابع طبیعی با حضور مسئولان در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تجلیل شدند.

رئیس دانشکده منابع طبیعی بعدازظهر امروز در این مراسم اظهار داشت: معیار انتخاب افراد برتر ارائه مقالات علمی تحقیقی در داخل و خارج از کشور، تالیف و ترجمه کتاب و ارائه طرحهای پژوهشی و کاربردی بوده است.

وی هدف از برگزاری این همایش را تعیین جایگاه آموزش و تحقیقات در بخش علوم و منابع طبیعی، بررسی چالشها و ارائه راهکارها و مدیریت بخش منابع طبیعی در دو بخش چالشهای جهانی و ملی عنوان کرد.

علی سلاجقه افزود: از سال 43 تاکنون حدود دو هزار نفر در رشته های مرتبط با منابع طبیعی از این دانشکده فارغ التحصیل شده اند و در حال حاضر حدود هزار و 200 دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی در این دانشکده در حال تحصیلند و این دانشکده در 20 رشته دکترا دانشجو دارد.

این مسئول همچنین دراین مراسم از عدم حضور رئیس سازمان محیط زیست علی رغم مکاتبات و هماهنگیهای صورت گرفته نیزانتقاد کرد و گفت: باید هماهنگی بیشتری میان ارگانهای مرتبط با منابع طبیعی صورت گیرد و تنشها و نابسامانیها خسارات جبران ناپذیری را به منابع طبیعی کشور وارد می کند.

کد مطلب 845197

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