برگزیدگان منابع طبیعی کشور تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در سومین روز از هفته منابع طبیعی با نام منابع طبیعی، محیط زیست، پژوهش، آموزش و رسانه ها 16 نفر از اساتید، محققان، دانشجویان و نویسندگان برترکشور در زمینه منابع طبیعی با حضور مسئولان در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران تجلیل شدند.

رئیس دانشکده منابع طبیعی بعدازظهر امروز در این مراسم اظهار داشت: معیار انتخاب افراد برتر ارائه مقالات علمی تحقیقی در داخل و خارج از کشور، تالیف و ترجمه کتاب و ارائه طرحهای پژوهشی و کاربردی بوده است.

وی هدف از برگزاری این همایش را تعیین جایگاه آموزش و تحقیقات در بخش علوم و منابع طبیعی، بررسی چالشها و ارائه راهکارها و مدیریت بخش منابع طبیعی در دو بخش چالشهای جهانی و ملی عنوان کرد.

علی سلاجقه افزود: از سال 43 تاکنون حدود دو هزار نفر در رشته های مرتبط با منابع طبیعی از این دانشکده فارغ التحصیل شده اند و در حال حاضر حدود هزار و 200 دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی در این دانشکده در حال تحصیلند و این دانشکده در 20 رشته دکترا دانشجو دارد.

این مسئول همچنین دراین مراسم از عدم حضور رئیس سازمان محیط زیست علی رغم مکاتبات و هماهنگیهای صورت گرفته نیزانتقاد کرد و گفت: باید هماهنگی بیشتری میان ارگانهای مرتبط با منابع طبیعی صورت گیرد و تنشها و نابسامانیها خسارات جبران ناپذیری را به منابع طبیعی کشور وارد می کند.