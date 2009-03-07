150 تیم پلیسی در طرح ویژه نوروزی گیلان شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان عصر شنبه در نشست خبری در رشت افزود: این طرح از 25 اسفند آغاز و تا پایان 15 فروردین سال 88 در سطح استان اجرا می شود.

وی عنوان کرد: تیمهای پلیسی درایام نوروز با هدف ایجاد ترافیک روان و مهار تصادف در شهرستانهایی که جاذبه توریستی و موقعیت گردشگری بیشتری دارند حضور فعالتری خواهند داشت.

حسینی همچنین به تدبیر جمعی برای کاهش بار ترافیکی روزهای پایانی سال به دلیل خرید شب عید در محدوده مرکزی شهر رشت اشاره کرد و افزود: توقف در حریم تقاطعها، پارک دوبله، پارک درایستگاه اتوبوس و تابلوهای ایستادن ممنوع از تخلفات ساکن در این شهر است.

وی بیان داشت: پلیس راهور در برنامه جدید خود چرخ این گونه خودروها قفل کرده و به پارکینگ انتقال می دهد.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از مردم و مسافران خواست با پلیس تعامل و همگرایی بیشتری داشته باشند.