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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۳۶

فعالیت پنج هزار کانون فرهنگی در مساجد کشور

فعالیت پنج هزار کانون فرهنگی در مساجد کشور

همدان - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حال حاضر بیش از پنج هزار کانون فرهنگی در مساجد کشور فعال شده است.

به گزارش خبرنگار مهر از همدان، محمدحسین صفارهرندی ظهر امروز در همایش سراسری مدیران آسمانی در همدان با تبریک سالروز آغاز امامت حضرت قائم (عج) افزود: مساجد اصلی ترین پایگاه استقرار سربازان امام زمان (عج) است و باید این مکانها را برای قیام آقا مهیا کرد.

وی با اشاره به اینکه حضرت قائم از بیت الله اکبر ظهور کرده و عدل و داد را در جهان برپا خواهد کرد، اظهار داشت: طبیعی است که مساجد از ستادهای فرعی ایشان است که باید با پرورش آدمهای تراز اول آنها را برای حکومت امام عصر آماده کرد .

صفار هرندی علت نامگذاری 18 اسفند به نام کانون فرهنگی و هنری مساجد را مهیا کردن مساجد برای حکومت امام زمان بیان و تصریح کرد: در حال حاضر شاهد رشد فزاینده این کانونها هستیم که تعداد آنها از دو هزار و 200 کانون در سال 84 به بیش از پنج هزار مورد رسیده است.

وی سرانه اعتبار هر کانون را 400 هزار تومان اعلام کرد و گفت: کانونهای فعال هیچ محدودیتی برای هزینه ندارند به طوری که هم اکنون برخی از این کانون ها در حدود 10 میلیون تومان نیز هزینه کرده اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد در خصوص بودجه قرآنی این وزارت نیز اظهار داشت: سال 84 بودجه قرآنی 650 میلیون تومان بود که در حال حاضر مرکز توسعه و ترویج فعالیت قرآنی بودجه این وزارت را به 15 میلیارد تومان رسانده است.

صفار هرندی همچنین همدان را یکی از استان های پیشرو در انجام فعالیتهای فرهنگی برشمرد و گفت: استان همدان در چند سال گذشته استانداردهای خدمت را طوری جابجا کرده است که هر مدیری برای مدیریت این استان قدم بردارد باید کفش آهنین داشته باشد.

کد مطلب 845212

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