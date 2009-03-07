هدایت جوانان به مساجد در گرو برنامه ریزی اصولی است

به گزارش خبرنگارمهر در رشت، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان گیلان عصر شنبه در ستاد رسیدگی به امور مساجد استان در رشت افزود: ترغیب، تشویق و هدایت نسل جوان به سوی مساجد ضروری است چون مسجد در مکتب اسلام سنگری مستحکم است.

وی اظهارکرد: باید زمینه ای فراهم شود که همه جوانان و نوجوانان بتوانند به این اماکن مذهبی رفت و آمد کنند تا به مرور آثار معنوی آن بر رفتار ظاهری و باطنی این افراد تاثیر بگذارد.

مدیرکل تبیلغات اسلامی گیلان با اشاره به اینکه مساجد مهمترین پایگاه دینی برای اقشار مختلف جامعه هستند، متذکرشد: مساجد از صدر اسلام تاکنون نقش مهمی در سطح جامعه داشته اند.

یاری با اشاره به اینکه در مساجد باید از تفرقه و اختلاف پرهیز و اصل اتحاد حفظ و رعایت شود، یادآور شد: برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان باید با برنامه ریزی صحیح نسل جوان را به سمت مساجد هدایت کرد.