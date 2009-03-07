گروههای عراقی خواستار پشتیبانی ایران از عراق هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان عصر امروز پس از بازگشت از سفر شش روزه خود به عراق در جمع خبرنگاران حاضر در فرودگاه مهرآباد به زیارت عتبات عالیات توسط هیئت ایرانی اشاره کرد و گفت: توانستیم در حد اعلا عتبات عالیات، کربلا و نجف را زیارت کنیم، اعراب به ما محبت کردند و هیئت ایرانی را که می‌دیدند به شعف می‌آمدند.

وی عراق را امن خواند و گفت: وضع امنیت در عراق به گونه‌ای است که چنین هیئتی توانست به عراق برود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مذاکرات خود با استانداران و والیان عتبات عالیات تاکید کرد: این سفر موجب شد رشته‌ ارتباطات ما تقویت شود، البته ما کار اجرایی نداشتیم. در این سفر این توفیق به ما دست داد که در نجف با مراجع و علما دیدار، مذاکره و بحث کردیم.

آیت الله هاشمی رفسنجانی درباره دیدار با آیت الله سیستانی توضیح داد: آیت‌الله سیستانی نقش بسیار مهمی در این کشور دارد و ما در گفتگوهای خود درباره ائتلاف عراق و حوزه‌های عملیه و مسائل سیاسی و اقتصادی، روابط بین‌المللی ایران و سایر موضوعات مورد علاقه دو طرف بحث و گفتگو کردیم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در این گفتگوها هم ما صریح و روشن نظراتمان را گفتیم هم ایشان نظراتشان را مطرح کردند و این دیدار از هر دو جهت مثبت بود. هم ما با سیاست‌ها و دیدگاههای آیت‌الله سیستانی آشنا شدیم و هم ایشان با نظرات ما آشنا شدند.

هاشمی رفسنجانی در ادامه با اشاره به دیدارش با عبدالعزیز حکیم رهبر مجلس اعلای عراق گفت: در بغداد با عبدالعزیز حکیم دیدار کردیم که بسیار مفید بود؛ چرا که جریانات مهمی در آن حضور داشتند و اکثر نمایندگان آنها صحبت کردند.

وی با اشاره به اینکه در این دیدار جریانات مختلف شورای هماهنگی عراق که در انتخابات فعالند حضور داشتند گفت: تقریبا اکثر آنان صحبت کردند و از ما می‌خواستند از تهمت‌هایی که به ایران درباره دخالت در عراق زده می‌شود نترسیم و تاکید داشتند عراق به پشتیبانی ایران نیاز دارد و ما هم گفتیم کوتاهی نخواهیم کرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: در مجموع فضا در آنجا به گونه‌ای است که اعتماد بالایی نسبت به جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که اگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جلسه با عبدالعزیز حکیم را پخش کند مردم خواهند دید که عراقی‌ها چه نظری نسبت به ما دارند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: در سایر استان‌ها نیز تعدادی از مواردی که ایرانی‌ها کمک کرده بودند مشاهده می‌شد و آنها از ما می خواستند بخش خصوصی ایران در عراق بیش از پیش فعال شود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی همچنین درباره امنیت عراق گفت: ذهنیت‌ها این است که آنجا امنیت وجود ندارد و شاید جالب باشد که در این مدت هیچ حادثه‌ای برای هیئت ما پیش نیامد، جز تصادفی که الحمد‌الله تلفاتی دربر نداشت.

وی ادامه داد: این در حالی بود که برخی در عراق از جمله سلفی‌ها و بعثی‌ها از حضور ما ناراضی بودند، قبل از این سفر برخی از این سلفی‌ها با بیان اینکه من فرماندهی جنگ را بر عهده داشتم علیه ما تحریکاتی انجام داده بودند، اما از آنجا که نه احزاب، نه مطبوعات نه مردم عراق همکاری نکردند آنها منزوی شدند و این نشاندهنده جدی بودن رابطه ایران با عراق است. این ارتباط صمیمی شده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه توسعه عراق یکی از اهداف ما بود گفت: ما وضع موجود را برای این همه زائری که وجود دارد کافی نمی‌دانیم، حرم‌ها باید توسعه پیدا کنند و از قدیم رسم بوده که اماکن مقدسه را ایرانی‌ها بسازند و همواره در این سال‌ها اثر هنر ایرانی را در اینگونه مکان‌ها دیده‌ایم، بنابراین باید در توسعه شریک باشیم و از بخش خصوصی یعنی مهندسان و معماران کشورمان می‌خواهیم با عراق همکاری کنند، همچنین در مورد اماکن متبرکه و حوزه‌های علمیه. تنها راه این همکاری ایجاد شرکت مشترک بین ایرانی‌ها و عراقی‌هاست.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در پاسخ به خبرنگاری که از وی درباره نگرانی‌هایش در آستانه سفر به عراق پرسید گفت: همواره در جریان امور عراق هستم و اصلا نگران نبودم؛ اما تا این حد از امنیت را هم متصور نبودم؛ احتمال می‌دادم در سخنرانی‌ها اتفاقی بیفتد که الحمدالله نیفتاد. در این مدت یکی دو بار هم آمریکایی‌ها را دیدیم، اما هر جا که رفتیم با ماموران عراقی سر و کار داشتیم و به آمریکایی‌ها برنخوردیم.

رئیس مجلس خبرگان رهبری از عراقی‌ها به خاطر میزبانی بسیار خوبشان تشکر کرد و افزود: به طالبانی گفتم که عراقی‌ها در میزبانی این هیئت بزرگ سنگ تمام گذاشتند و از این بابت از آنها تشکر می‌کنیم.