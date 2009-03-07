پیروزی شیرین تیم ملی کشتی ایران برابر روسیه/ معصومی پیام آور شادی

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از سی و هفتمین دوره رقابتهای کشتی آزاد جام جهانی که از صبح امروز در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده است، عصر امروز تیم ملی کشتی کشورمان در دیداری حساس و سرنوشت ساز برابر روسیه قرار گرفت.

این دو تیم در شرایطی برابر یکدیگر قرار گرفتند که در دیدارهای نخست خود برابر تیم های گرجستان و کوبا به پیروزی رسیده بودند و برای رسیدن به فینال به پیروزی در مبارزه عصر نیاز داشتند.

در مبارزه وزن 55 کیلوگرم حسن رحیمی از کشورمان با وجود ارائه کشتی قابل قبول برابر سلطانف ضربه فنی شد تا ایران این جدال را با شکست آغاز کند.

در دومین مبارزه مسعود اسماعیل پور در وزن 60 کیولگرم نیز برابر حریف روس خود تن به شکست داد تا کار ایران برای پیروزی سخت شود.

اما در وزن 66 کیلوگرم مهدی تقوی طلسم را شکست و در دیداری زیبا و تماشایی برابر جامیلوف به پیروزی رسید تا شانس ایران برای پیروزی بیشتر شود.

در وزن 74 کیلوگرم صادق گودرزی برابر حریف خود در دو وقت با نتایج مشابه یک بر صفر مغلوب شد.

در وزن 84 کیلوگرم رضا یزدانی در جدالی زیبا و تماشایی با نتایج مشابه یک بر صفر حریف خود" اورشیوف " را شکست داد.

در وزن 96 کیلوگرم سعید ایراهیمی دست به کار بزرگی زد و سعیداف را مغلوب خود کرد تا دو تیم ایران و روسیه در عدد 3 مساوی شوند و جدال هفتم سرنوشت تیم پیروز این مبارزه را مشخص کند.

در وزن 120 کیلوگرم فردین معصومی به مصاف ماسیموف از روسیه رفت و در دیداری سراسر هجومی در وقت اول 3 بر صفر حریف خود را شکست داد و در وقت دوم هم 6 بر 1 حریف روس خود را مغلوب کرد تا ایران صاحب یک پیروزی شیرین و دلچسب شود.