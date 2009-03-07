با تغییر هویت به صحنه نمی آیم / نیاز به اقدامات فوری در عرصه اقتصادی داریم

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، رئیس جمهور سابق کشورمان در ادامه سفر به یاسوج شب گذشته در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد افزود: آنقدر تدبیر در میان عقلای قوم و اصلاح طلبان هست که اجازه ندهند تفرقه سلایق و آرا پیش بیاید.

خاتمی خاطر نشان کرد: اندیشه اصلاح طلبی چیز تازه ای نیست و معتقدم که حدود دو قرن و نیم در این کشور این اندیشه وجود داشته و همواره مظلوم بوده است.

وی با بیان اینکه اصلاحات در ایران فراز بلندی داشته که یکی از آنها مشروطیت است، افزود: این اندیشه در عین پایبندی به مبانی دینی و فرهنگی خود معتقداست دنیا عوض شده و این تحول مورد خواست جامعه است و باید با معیارهای خود ما تحقق یابد.

خاتمی تصریح کرد: خواست تاریخی ملت، آزادی خواهی، استقلال طلبی و پیشرفت با هویت اسلامی بود که جمهوری اسلامی ما حصل آن است.

وی با بیان اینکه ما جمهوری اسلامی را می خواهیم، گفت: اندیشه اصلاح طلبی در این عرصه یعنی تقویت پایه های جمهوری اسلامی اما جمهوریتی که ناسازگار با معیارهای اصیل اسلامی نباشد و اسلامی که با معیارهای جمهوریت همچنان که امام گفته، سازگار باشد.

وی افزود: این روح حرکت اصلاح طلبی است و معتقدم اختلاف نظر ها و روشها و رویه ها وجود دارد اما آنچه مهم است این است که در عمق وجدان مردم این مسئله هست و باید باشد.

نیاز به اقدامات فوری در عرصه اقتصادی داریم

خاتمی در خصوص اولویت های کاری خود گفت: در عین حال که ما استقلال و آزادی را می خواهیم، معتقدم ما اکنون در عرصه اقتصادی نیاز به اقدامات فوری داریم به خصوص با فرصتهایی که با در آمدهای سرشار نفتی به دستمان آمد و از دست رفت و نیز دو مسئله مهمی که در دوره ما نبود.

وی این دو مسئله را درآمدهای نفتی و سیاستهای اصل 44 ذکر کرد و بیان کرد: این دو مسئله دست دولت را خیلی باز می کرد و می شد از آن استفاده کرد.

خاتمی اظهار داشت: در دوره اصلاحات نفت زیر 10دلار را تجربه کردیم و کل درآمد آن سال یازده میلیارد دلار بود و کل درآمد نفتی به طور متوسط در سال 21 میلیارد دلار بود.

وی یادآور شد: درآمد نفت در هشت سال دوره ما حدود 170میلیارد دلار بود اما در سه سال گذشته درآمد نفت 200میلیارد دلار بوده است.

خاتمی افزود: ما با آن وضعیت حساب ذخیره ارزی درست کردیم و 14میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی بود که دولت بعدی روی کار آمد.

وی همچنین بیان داشت: هم اکنون واردات بی رویه و تولیداتی که زیان دیدند از جمله در بخش کشاورزی باعث شده ما به جاهای دیگر نیازمند شویم.

با تغیر هویت به عرصه نخواهم آمد

خاتمی گفت: دوستان اصرار می کردند که بعضی از شعارهای اساسی که به آن اعتقاد داشتم کمتر بر آنها تکیه شود و شعارها مردم پسند باشد اما من حاضر نیستم با تغیر هویت به عرصه بیایم.

وی عنوان کرد: کسی که می آید برای حل مشکلات معیشتی و اقتصادی تلاش خواهد کرد اما این به بدان معنا نیست که اعتقادمان را رها کنیم.

30 سال پیش باید ترور می شدم

خاتمی همچنین پاسخ به سئوالی در خصوص شایعاتی مبنی بر ترورش، به شوخی گفت: ترور را خیلی جدی نگیرید به خصوص که می گویند "بادمجان بم آفت ندارد".

وی افزود: من 30 سال است زیادی زندگی کرده ام، بعد از انقلاب در سالهای 59 و 60 همه ماها وقتی از خانه بیرون می آمدیم انتظار برگشت نداشتیم، بعد از اینکه کمی مهار شد در یکی دو جا گزارش بود و من هم جزو کسانی بودم که باید ترور می شدم.

خاتمی بیان داشت: من 30 سال است که زیادی در عرصه بودم و اگر ترور شدم هم فدای سر شما.

خاتمی در خصوص احتمال رد صلاحیتش نیز گفت: بعید می دانم با توجه به معیارهایی که باید باشد رد صلاحیت انجام بگیرد و این را خدمت بزرگان قم هم گفته ام.

وی افزود: من متاسفم که رفتاری که گاهی شورای محترم نگهبان کرده است باعث شده که رد صلاحیت در کشور ما نقطه ضعف به حساب نیاید.

رئیس جمهور سابق کشورمان اظهار داشت: آنقدر انسانهای خوب، مومن و برجسته و فداکار رد صلاحیت شده اند که کم کم این ابزار، اعتبار خود را از دست داده است.

وی افزود: رد صلاحیت سبب محرومیت جامعه می شود همچنانکه در مجلس هفتم و هشتم دیدیم که چه نیروهای خوبی در سراسر کشور از صحنه خارج شدند.

خاتمی ابراز داشت: امیدوارم شورای محترم نگهبان و مسئولا ن محترم کاری بکنند و رفتاری داشته باشند که رد صلاحیتها واقعاً نقطه ضعف و تاییدها اعتبار به حساب بیاید در غیر این صورت عیبی در کار است و دوستان ما که دلشان برای انقلاب و اسلام می سوزد، باید این عیب را مرتفع کنند.

توسعه کهگیلویه و بویراحمد تاخیر داشته است

خاتمی گفت: معتقدم که این استان از نظر استعداد محروم نیست و ظرفیتهای فراوانی دارد گرچه برای بالفعل شدن، تاخیر و دیر کرد داریم و سزاوار بود که این تاخیرها نباشد.

وی بیان کرد: این استان در نقطه استراتژیک ارتباط شمال به جنوب و شرق به غرب کشور قرار گرفته است که در این زمینه می تواند نقش ممتازی داشته باشد.

خاتمی یادآور شد: دردوره اصلاحات به نظر رسید یکی از راههای شکوفا کردن استان، ایجاد واحداث و توسعه راههای ارتباطی است که این منطقه حساس اگر این راههای ارتباطی را داشته باشد می تواند تا حدودی توسعه یابد.

وی بیان کرد: من متاسفم که با وجود درآمد سرشار، نه تنها این مسیر های ارتباطی سرعت پیدا نکرد بلکه تاخیر داشته است.

خاتمی عنوان کرد: مسئله دیگر این است که منابع نفت و گازی در جنوب استان جایگاه مهمی دارد و براین اساس ما در دوره اصلاحات دو تا سه طرح برای مناطق نفت خیز که مشکلات نفتی را تحمل می کنند ولی مزایای آن را ندارند، داشتیم.

وی افزود: این دو طرح یکی دو در هزار نفت که باید در مناطق نفتی صرف شود و یکی هم بسط و احداث صنایع و موسساتی مربوط به نفت و گاز که ظاهراً دو طرح مهم پتروشیمی در گچساران و دهدشت بود که باز هم فکر می کنم آنچنان که باید توسعه پیدا نکرد.

رئیس جمهور سابق کشورمان بیان داشت: نکته دیگر موقعیت ممتاز جهانگردی و جاذبه های بسیار ممتاز طبیعی این استان است. حتی زمانی که وزیر ارشاد بودم آبشار دیدنی یاسوج را دیدم که می تواند یکی از دیدنی های ایران برای خود مردم ایران وبرای خیلی از کشورهای دنیا باشد.

وی خاطرنشان کرد: آب و هوا از امتیاراتی است که متاسفانه آنچنان که باید و شاید استفاده نشده و مهمتر از همه نیروی انسانی غیور، آزادی خواه، خوشفکر و مقاوم این استان است از جمله فداکاریهایی که در دوران انقلاب شد و موفقیت درخشان نیروهای این منطقه در جنگ و شهید و جانباز و ایثارگر که فراوان داشته ایم .

وی یادآور شد: این استعدادها و نیروها در عرصه توسعه و بالا بردن سطح زندگی نه تنها استانی بلکه در کل ایران می تواند موثر باشد.

خاتمی افزود: اما تولید سرانه ناخالص داخلی این استان نصف سرانه متوسط کشور است در حالیکه سرمایه های معنوی، اجتماعی و مادی فراوانی دارد و این نشان دهنده یک نوع عدم تعادل و اعتدال در توزیع منابع و بهره گیری از آن به تناسب شان سرزمینهایی است که دارند.