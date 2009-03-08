قطعه شاهکار تذهیب و خوشنویسی ایران رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا فراستی، خوشنویس برجسته کشور صبح امروز در جمع خبرنگاران در محل موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در خصوص شاخصه های خط خلیل پادشاه قلم که هم دوره استاد میرعماد بزرگ بوده است، افزود: خطوط پادشاه قلم (که در اواخر قرن دهم و اوایل قرن یازدهم می زیسته) از تیزی و تندی بیشتری نسبت به میرعماد برخوردار است و به سبک هندی می ماند.

فراستی با بیان اینکه خلیل برادر زاده میرمحمد حسین باخزری (از خوشنویسان مطرح دوره صفویه) است، عنوان کرد: وی مراوده های بسیاری با میرعماد داشته و قطعه سوره حمد را نیز به تاسی از خطوط میرعماد خوشنویسی کرده است.

فراستی با اشاره به هنر تذهیب بسیار ظریف و قوی و شاهکار این قطعه خاطرنشان کرد: تذهیب این قطعه ارزشمند اثر عالیجاه فرزند میرزاست و چنان ممتاز و پرکار است که هر بیننده و صاحب ذوقی را محو تماشای خود می کند.

نخستین جشنواره سراسری تذهیب های قرآنی از سوی موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد عصر پنج شنبه 22 اسفند ماه ساعت 18 در تالار نور مشهد با حضور اساتید هنر کشور استاد مهرگان، دکتر رجبی، مهندس شریف زاده، استاد تنکابنی و استاد اسکندر پور با اعلام برگزیدگان به کار خود پایان می دهد.