صنعت نفت در بندرعباس متوقف شد/ فرار شهرداری از شکست در دقیقه 96

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از هفته هفدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر امروز با برگزاری یک دیدار در بندرعباس پیگیری شد که در این دیدار تیم های شهرداری بندرعباس و صنعت نفت آبادان برابر همدیگر به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند.

در این دیدار که از گروه الف و در ورزشگاه تختی بندرعباس برگزار شد، هدایت شهریاری(87-پنالتی) و بهروز شفاهی(6+90) گل های شهرداری بندرعباس را به ثمر رساندند و سعید حلافی(55) و رناتو(89) برای صنعت نفت آبادان گل زدند.

با این تساوی تیم صنعت نفت آبادان 22 امتیازی شد اما همچنان در رده هفتم جدول رده بندی این گروه قرار دارد. شهرداری بند عباس هم با 16 امتیاز و یک پله صعود در رده دهم این جدول این گروه قرار گرفت.

هفته هفدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

چهارشنبه 21/12/87

* نساجی مازندران - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر(گروه الف)

جمعه 23/12/87

* هما تهران - پتروشیمی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی هما(گروه الف)

* شهرداری تبریز - مهرکام پارس، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز(گروه الف)

* مس رفسنجان - شاهین پارس جنوبی، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدای نوش آباد(گروه ب)

* شاهین اهواز - ماشین سازی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز(گروه ب)

یکشنبه 25/12/87

* آلومینیوم اراک - استیل آذین، ساعت 14:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک (گروه الف)

* شموشک نوشهر - اتکا گلستان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدای نوشهر(گروه ب)

* تراکتورسازی تبریز - دیهیم اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی (گروه ب)