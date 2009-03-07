دادستان زنجان به تهیه کنندگان مواد محترقه در استان هشدار داد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر گلمحمدی بعد از ظهر امروز به خبرنگاران گفت: نیروی انتظامی و دادسرای عمومی و انقلاب زنجان به صورت مستمر و برابر قوانین و مقررات با کلیه عوامل و تهیه کنندگان مواد محترقه و انفجاری با قدرت تمام مقابله و نسبت به مجازات قانونی آنها اقدام خواهند کرد.

وی ادامه داد: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و جنب و جوش مردم به خصوص کودکان و نوجوانان برای استقبال از سال جدید متاسفانه افراد فرصت طلب و سودجو به بهانه چهار شنبه آخر سال از شور و نشاط عمومی سو استفاده می کنند.

گلمحمدی، افزود: این افراد با فروش انواع مواد محترقه و انفجاری به ویژه به کودکان و نوجوانان آنان را خواسته و ناخواسته در مسیر اعمال و حرکات خطرناک قرار داده و موجب به مخاطره افتادن جان خود و دیگران می شوند.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان ادامه داد: از آنجا که هرگونه خرید و فروش، نگهداری و استعمال مواد محترقه جرم محسوب می شود و موجب پیگرد قانونی است، لذا به کلیه شهروندان و خانواده ها توصیه می شود برای جلوگیری از به خطر افتادن جان و سلامتی فرزندان خود به خصوص در چهارشنبه آخر سال و تبدیل شدن شور و نشاط آنان به ناراحتی، نگرانی، اضطرات و صدمات جسمی و روحی در سال جدید، مانع خرید مواد محترقه توسط فرزندان خود شوند.

گلمحمدی به کلیه افراد فرصت طلب و سودجو که برای منفعت طلبی نسبت به تهیه و خرید و فروش مواد محترقه در اماکن، معابر و فروشگاهها اقدام و سلامتی و نظم و امنیت جامعه را درمعرض تهدید جدی قرار می دهند، هشدار داد.