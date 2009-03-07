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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۵۷

در 11 ماه نخست امسال؛

صادرات پتروشیمی زاگرس از یک میلیون و 300 تن گذشت

از ابتدای امسال تا پایان بهمن واحد اول پتروشیمی زاگرس یک میلیون و 336 هزار تن متانول صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حجم کل فروش متانول در این مدت بیش از یک میلیون و368هزار تن بوده که از این میزان بیش از یک میلیون و336هزارتن سهم صادرات وبیش از32هزارتن نیز به فروش داخلی اختصاص یافته است.

در بهمن ماه امسال نیز متانول این مجتمع به میزان 172هزارتن توسط 11 کشتی بارگیری و به کشورهای مختلف صادر شد.

گفتنی است، متانول درتهیه MTBE ، اسیداستیک وبه عنوان حلال درصنایع پایین دستی،رزینها،چسبها، فرمالدئیدوانواع پلاستیک کاربرد دارد. واحداول پتروشیمی زاگرس واقع درعسلویه ظرفیت تولید یک میلیون و650 هزارتن متانول در سال را دارد.

کد مطلب 845241

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