اعتماد مردم بزرگترین سرمایه نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار رحیم خورشیدوند بعد از ظهر امروز در همایش عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قم که در سالن اجتماعات این فرماندهی برگزار شد، اعتماد و حمایت مردم از نیروی انتظامی در اجرای طرحهای مختلف را بزرگترین سرمایه این نیرو دانست و گفت: خوشبختانه مردم از طرحهای کلان ما در سطح کشور و استان حمایت خوبی داشتهاند که این اعتماد بزرگترین سرمایه برای نیروی انتظامی است.
وی اجرای قانون را محور تمام فعالیتها و اقدامات نیروی انتظامی ذکر کرد و افزود: رفتار همراه با عدالت و قانون مداری از جمله عوامل مهم در مقبولیت نیروی انتظامی است.
سردار خورشیدوند تصریح کرد: زمانی که طرح امنیت اجتماعی مطرح شد به نوعی از این طرح حمایت کردند، منتهی در شیوه اجرای آن اختلاف نظراتی وجود داشت.
وی در ادامه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات نیروی انتظامی استان قم از کاهش 28 درصدی جرایم در سال جاری خبر داد و بیان داشت: با فعالیتها و اقدامات صورت گرفته شاهد کاهش 40 تا 50 درصدی انتقادات و شکایات و همچنین کاهش 28 درصدی جرائم در سال جاری در استان قم بودهایم.
فرمانده انتظامی استان قم به تأثیرگذاری انقلاب در عرصههای بینالمللی اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی به رهبری ولی فقیه وضعیت بی نظیری در دنیا پیدا کرده و حضور مردم نیز در کنار رهبری به استحکام انقلاب افزوده است.
وی با بیان اینکه روز به روز رابطه مردم و رهبری و روحانیت مستحکمتر میشود، یادآور شد: دشمنان ما همواره با برنامهها و توطئههای مختلف سعی داشتند به انقلاب و در راس آن رهبری حمله کنند و پیوند ملت و رهبری را دچار خدشه کنند اما باید بدانند که در جمهوری اسلامی پیوند مردم و رهبری ناگسستنی است.
خورشیدوند گفت: ما هرچه داریم از ولایت فقیه است و هرکس به این نظام و انقلاب ارادت دارد باید خدمت به ولایت و مردم را سرلوحه کارش قرار دهد.
فرمانده انتظامی استان قم اضافه کرد: مشروعیت انقلاب بسته به رهبری و ولایت فقیه است.
وی در پایان تأکید کرد: نیروی انتظامی با افرادی که اصرار بر جرم و جنایت داشته باشند، با شدت برخورد خواهد کرد.
در این همایش همچنین سرهنگ سید مرتضی حسینی رییس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی استان قم گزارشی از فعالیتها و اقدامات صورت گرفته ارائه کرد و از ماهواره و تلفن همراه به عنوان تهدیدات جدی جوانان یاد کرد.
گفتنی است در پایان این مراسم نیز از تعدادی از پرسنل و فرماندهان نمونه نیروی انتظامی استان قم تجلیل شد.
قم - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان قم اعتماد و حمایت مردم از نیروی انتظامی را بزرگترین سرمایه این نیرو عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار رحیم خورشیدوند بعد از ظهر امروز در همایش عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قم که در سالن اجتماعات این فرماندهی برگزار شد، اعتماد و حمایت مردم از نیروی انتظامی در اجرای طرحهای مختلف را بزرگترین سرمایه این نیرو دانست و گفت: خوشبختانه مردم از طرحهای کلان ما در سطح کشور و استان حمایت خوبی داشتهاند که این اعتماد بزرگترین سرمایه برای نیروی انتظامی است.
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