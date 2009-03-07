اعتماد مردم بزرگترین سرمایه نیروی انتظامی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار رحیم خورشیدوند بعد از ظهر امروز در همایش عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قم که در ‏سالن ‏اجتماعات این فرماندهی برگزار شد، اعتماد و حمایت مردم از نیروی انتظامی در اجرای طرح‌های مختلف را ‏بزرگترین سرمایه این نیرو ‏دانست و گفت: خوشبختانه مردم از طرح‌های کلان ما در سطح کشور و استان حمایت ‏خوبی داشته‌اند که این اعتماد بزرگترین سرمایه برای ‏نیروی انتظامی است. ‏



وی اجرای قانون را محور تمام فعالیتها و اقدامات نیروی انتظامی ذکر کرد و افزود: رفتار همراه با عدالت و ‏قانون مداری از جمله عوامل مهم ‏در مقبولیت نیروی انتظامی است. ‏



سردار خورشیدوند تصریح کرد: زمانی که طرح امنیت اجتماعی مطرح شد به نوعی از این طرح حمایت کردند، ‏منتهی در شیوه اجرای آن ‏اختلاف نظراتی وجود داشت. ‏



وی در ادامه ضمن ارائه گزارشی از اقدامات نیروی انتظامی استان قم از کاهش 28 درصدی جرایم در سال جاری ‏خبر داد و بیان داشت: با فعالیتها و اقدامات صورت گرفته شاهد کاهش 40 تا 50 درصدی انتقادات و ‏شکایات و همچنین کاهش 28 درصدی جرائم در سال جاری در استان قم بوده‌ایم. ‏



فرمانده انتظامی استان قم به تأثیرگذاری انقلاب در عرصه‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی به ‏رهبری ولی فقیه وضعیت بی ‏نظیری در دنیا پیدا کرده و حضور مردم نیز در کنار رهبری به استحکام انقلاب افزوده ‏است. ‏



وی با بیان اینکه روز به روز رابطه مردم و رهبری و روحانیت مستحکم‌تر می‌شود، یادآور شد: دشمنان ما همواره با ‏برنامه‌ها و توطئه‌های ‏مختلف سعی داشتند به انقلاب و در راس آن رهبری حمله کنند و پیوند ملت و رهبری را ‏دچار خدشه کنند اما باید بدانند که در جمهوری ‏اسلامی پیوند مردم و رهبری ناگسستنی است. ‏



خورشیدوند گفت: ما هرچه داریم از ولایت فقیه است و هرکس به این نظام و انقلاب ارادت دارد باید خدمت به ‏ولایت و مردم را سرلوحه ‏کارش قرار دهد. ‏



فرمانده انتظامی استان قم اضافه کرد: مشروعیت انقلاب بسته به رهبری و ولایت فقیه است. ‏



وی در پایان تأکید کرد: نیروی انتظامی با افرادی که اصرار بر جرم و جنایت داشته باشند، با شدت برخورد خواهد ‏کرد. ‏



در این همایش همچنین سرهنگ سید مرتضی حسینی رییس حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی استان قم گزارشی از ‏فعالیتها و اقدامات ‏صورت گرفته ارائه کرد و از ماهواره و تلفن همراه به عنوان تهدیدات جدی جوانان یاد کرد. ‏



گفتنی است در پایان این مراسم نیز از تعدادی از پرسنل و فرماندهان نمونه نیروی انتظامی استان قم تجلیل شد. ‏

