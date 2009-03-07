14 هزار نفر در استان زنجان عضو کانونهای مساجد هستند

رضا دینی عصر امروز در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشی از عملکرد دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد به فعالیتهای صورت گرفته در کانونهای استان زنجان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 115 کانون در سطح استان زنجان وجود دارد.

به گفته دینی، این کانونها نسبت به سالهای گذشته با 60 درصد رشد کمی و کیفی روبرو بوده اند.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تصریح کرد: تمامی برنامه های اجرا شده در کانونها با محوریت آموزه های دینی و تعالیم اسلامی و حفظ نیروی نشاط و شادابی جوانان و نوجوانان برنامه ریزی می شوند.

وی افزود: برپایی کارگاه های آموزشی، فرهنگی و هنری، تجهیز کتابخانه های کانونهای مساجد، راه اندازی شش مهد قرآنی در کانونها، راه اندازی چهار کانون تخصصی در استان، اجرای طرح تلاوت نور در 400 مرکز و راه اندازی کتابخانه های باز در مساجدی که ظرفیت تاسیس کانون ندارند از جمله این برنامه هاست.

وی یادآور شد: برپایی کلاسهای مهارتهای هفت گانه، کلاسهای قرآنی در رشته های قرائت، تجوید، تفسیر و مفاهیم، برپایی آموزشهای مهارت زندگی، مشارکت در برپایی نمایشگاه علوم قرآنی، آموزش اصول عقاید" کارگاه های مهدویت و سلسله نشست های جوانان در حوزه معارف و دین" و آموزشهای هنری از مهمترین برنامه های دبیرخانه در سال جاری است.