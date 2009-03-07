تکمیل سند راهبردی محلات شمال شرق تهران تا سه ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عیسی شریفی در نشست دبیران شورایاری محلات 20 گانه منطقه چهار به تهیه سند راهبری توسعه محلات اشاره کرد و گفت: اسناد راهبری توسعه محلات تا سه ماه دیگر در 20 محله منطقه چهار توزیع می شود. در این اسناد نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدات، سرانه ها و استانداردها، وضعیت موجود هر محله و کسری بودجه و برنامه های تامین آن در این اسناد گنجانده می شود تا طی 5 سال آینده بتوانیم طرح توسعه محله را اجرا کنیم.

وی تصریح کرد: با تهیه این سند راهبردی شورایاران نیز می توانند براساس این سند به مردم اطلاع رسانی کنند و برنامه هایی را که قرار است اجرا شود در اختیار مردم قرار دهند و شهرداری نیز برطبق این سند پاسخگوی شورایاران و مردم خواهد بود و به نوعی این سند انتظارت شورایاران را براساس استاندارد ها مشخص می کند.

معاون امور مناطق شهرداری تهران بر تشکیل جلسات ماهانه دبیران با شهردار منطقه تاکید کرد و افزود: بر اساس تاکید شهردار تهران حمایت همه‌جانبه شهرداران مناطق و نواحی از شورایاران و هویت دادن به آنها باید دنبال شود و از سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های انتظامی در این جلسات دعوت کرد تا ضمن آشنایی با مشکلات محلات این مشکلات با سرعت بیشتری مرتفع شود.

شریفی با تاکید بر برگزاری جلسات آموزشی برای دبیران شورایاری محلات گفت: برگزاری جلسات آموزشی برای دبیران شورایاری می تواند در آشنا شدن آنها با ساختار و قوانینی که در شهرداری است و مردم با آنها آشنایی دارند تاثیر گذار باشد زیرا دفاتر شورایاری محلی برای پاسخگویی به مسایل و مشکلات شهروندان است .

قائم‌مقام شهردار تهران به سیاست دکتر قالیباف بر تقویت ارتباط شورایاران با شهردار منطقه، قائم مقام، معاونتها و شهرداران نواحی اشاره کرد و گفت: شورایاران باید در طول شبانه روز مسایل و مشکلات محلات را به مدیریت شهری انتقال دهند و مدیریت شهری نیز باید پاسخگوی شهروندان و شورایاران باشد.

وی افزود: دبیران و اعضای شورایاری بدون هیچ حق و حقوقی و تنها برای رضای خدا در خدمت شهروندان هستند تا مشکلات محلات را کاهش دهند پس باید از آنها حمایت شود.

شریفی با اشاره به تاکید شهردار تهران مبنی بر حضور شهرداران مناطق در مساجد سطح محلات گفت : با هماهنگی دبیران شورایاری محلات شهرداران منطقه و نواحی باید محور حرکت خود را مساجد قرار دهند و مساجد نیز با توجه به پتانسیل بسیار بالایی که دارند باید مورد حمایت قرار گیرند و موضوعات و مسایل فرهنگی باید با هماهنگی ائمه جماعات و شورایاران در مساجد اجرا شود.

وی در ادامه افزود: شورایاران باید بر نحوه عملکرد شورایاران نظارت داشته باشند و این اقدامات به صورت عملکرد 6 ماهه یا یکساله به اطلاع شهروندان برسد.

همچنین در ادامه این نشست قائم مقام شهردار تهران به احداث سرای محله در در هر محله اشاره کرد و گفت: احداث سرای محله در هر محله در سند توسعه راهبردی سالهای 88 و 89 گنجانده شده است و محلات 20 گانه منطقه بزودی در هر محله صاحب یک سرای محله با امکانات مورد نیاز شهروندان خواهند شد.

علیرضا جاوید شهردار منطقه چهار نیز در این نشست به بخشی از مشکلات مطرح شده از سوی دبیران شورایاری پرداخت و افزود: با توجه به اینکه چندین پردیس سینمایی در شهر تهران افتتاح شده اما شرق تهران از این امر بی بهره مانده است و مکانی در منطقه برای ایجاد پردیس سینمایی در نظر گرفته شده است و در مصوبات اجرایی سال 88 قرار دارد.

وی همچنین تعداد پلهای عابر پیاده نصب شده در منطقه در سال جاری بی سابقه خواند و عنوان کرد: بر اساس برنامه کاری 9 پل عابر پیاده باید در منطقه نصب شود که اکنون 6 عدد از آن احداث شده است. ایجاد 3 پل عابرپیاده مکانیزه نیزدربزرگراه رسالت (روبروی مترو) جز برنامه های سال 88 حوزه معاونت ترافیک قرار گرفته است.