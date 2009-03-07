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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۲۰:۴۲

مردم قزوین هفته گذشته هفت میلیارد ریال سهام خریدند

مردم قزوین هفته گذشته هفت میلیارد ریال سهام خریدند

هفته گذشته دو میلیون و 388 هزار و 914 سهم به ارزش هفت میلیارد و 720 میلیون و 828 هزار ریال در تالار بورس قزوین داد و ستد شد.

ندا بشیری در گفتگو با خبرنگار مهر درقزوین گفت: داد و ستد سهام  در پنج جلسه معاملاتی و توسط 11 شرکت کارگزاری صورت گرفت که از مجموع معاملات انجام شده هفتاد درصد به خرید و 30 درصد آن به فروش سهام اختصاص داشت.

سرپرست تالار بورس استان قزوین اظهار داشت: در این هفته 372 نفر سهام شرکتهای مختلف را در تالار بورس قزوین خریداری کردند که بیشترین تعداد خریداران مربوط به سهام شرکتهای سایپا، خدمات دریایی تاید واتر خاور میانه و زامیاد بود.

 بیشترین ارزش ریالی معاملات هفته گذشته نیز به شرکتهای خدماتی تاید واتر خاورمیانه، ایران ترانسفو و سیمان سپاهان مربوط می شد.

 در معاملات هفته گذشته بورس استان قزوین مقام هفتم کشور را به خود اختصاص داد.

کد مطلب 845262

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