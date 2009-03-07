59 مجسمه کوچک در خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن مجسمه‌سازان ایران برای چهارمین سال پیاپی نمایشگاه و فروشگاه مجسمه‌های کوچک را در دو گالری ممیز و میرمیران خانه هنرمندان برپا کرده است.

در این نمایشگاه آثار حجمی کوچکتر از 30 در 30 سانتیمتر اعضای انجمن مجسمه‌سازان ایران برای فروش عرضه شده است. این نمایشگاه میزبان آثار مجسمه‌سازان پیشکسوت چون بهروز دارش، ملک‌دادیار گروسیان، نادر قشقایی، سعید شهلاپور، هوشمند وزیری‌مقدم، قدرت‌الله عاقلی و... است.

همچنین هنرمندان جوان مانند رضا قره‌باغی، سارا روحی‌صفت و آناهیتا قاسمخانی با آثار خود در این نمایشگاه حضور دارند. گرانترین اثر نمایشگاه به مبلغ چهار میلیون تومان به گروسیان اختصاص دارد و ارزانترین اثر این نمایشگاه به قیمت 200 هزار تومان عرضه شده است.

طاهر شیخ‌الحکمایی رئیس انجمن مجسمه‌سازان ایران در حاشیه افتتاح این نمایشگاه به خبرنگار مهر گفت: هر یک از اعضای انجمن یک اثر در این نمایشگاه عرضه کرده که قیمت آثار را خود هنرمندان تعیین کرده‌اند. آثار این نمایشگاه از دوره‌های گذشته بهتر است که نشان می‌دهد ساخت مجسمه در ابعاد کوچک به شکل گسترده در میان هنرمندان پیگیری می‌شود.

وی در ادامه افزود: این نمایشگاه با هدف تشویق هنرمندانی که در طول سال امکان ساخت و نمایش آثار در ابعاد بزرگ را ندارند برپا می‌شود، اما در سال‌های اخیر این نگاه تغییر کرده و به نوعی برگزاری این نمایشگاه به شکل سنت درآمده است.

شیخ‌الحکمایی ادامه داد: این آثار به خاطر ابعاد کوچک با مخاطبین عام ارتباط خوبی برقرار می‌کنند که همین امر موجب شده جنبه اقتصادی خوبی برای هنرمندان داشته باشد. این نمایشگاه در سال‌های اولیه خود فاقد امکانات بود که با توجه به علاقه هنرمندان مجسمه‌ساز این نمایشگاه توانسته با طیف گسترده مردم ارتباط برقرار کند و کتاب نمایشگاه نیز منتشر شده است.

رئیس انجمن مجسمه‌سازان ایران در پایان با اشاره به زمان برگزاری نمایشگاه در روزهای پایانی سال گفت: اسفندماه زمانی مناسب برای برپایی این نمایشگاه است، زیرا دانشجویان و اعضای انجمن فرصت مناسبی برای عرضه آثار خود دارند و همچنین خریداران که بیشتر مردم هستند در زمان پایانی سال بیشتر مایل به خرید آثار هنری هستند.

چهارمین نمایشگاه مجسمه‌های کوچک از 17 تا 23 اسفندماه در خانه هنرمندان میزبان علاقمندان آثار حجمی است.