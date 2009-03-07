به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران عصر امروز در این آیین گفت: بحث صادرات فرآورده‌های نفتی از گمرکات خراسان جنوبی با جدیت پیگیری می‌شود.

نظام‌الدین برزگری نقش استاندارد و استانداردسازی را در توسعه پایدار کشور مهم دانست و اظهار داشت: برای بهره وری بیشتر باید حتما مقوله استاندارد مد نظر قرار گیرد.

وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای برنامه پنجم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب و تأکید ایشان بر تحقق هشت درصدی رشد اقتصاد ایران گفت: سازمان استاندارد نیز در این راستا برنامه‌ ریزی دارد.

برزگری از واگذاری 430 آزمایشگاه همکار استاندارد در کشور به بخش خصوصی در راستای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی خبر داد و افزود: مؤسسه استاندارد در حال حاضر 123 هزار متر مربع محیط آزمایشگاهی در سطح کشور دارد.

معاون برنامه‌ ریزی استاندار خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های اجرایی نقش کلیدی در توسعه استانهای کمتر توسعه یافته ‌ای مانند خراسان جنوبی دارند، گفت: خوشبختانه با نگاه ویژه دولت سرمایه ‌گذاری مناسبی از سوی این دستگاه‌ها در استان انجام شده است.

وی نقش استاندارد را در توسعه ملی و منطقه ‌ای بسیار مهم عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا در حوزه معاونت برنامه ‌ریزی استانداری و سازمان استاندارد تلاش شد زمینه استقرار آزمایشگاه تشخیص نوع فرآورده‌های نفتی به منظور فراهم شدن زمینه صادرات ایجاد شود.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه عملیات اجرایی ساحتمان اداره کل استاندارد استان با زیربنای یک هزار و 250 متر مربع از خرداد 86 آغاز شده است، تصریح کرد: تاکنون اعتباری بالغ بر 260 میلیون تومان برای این ساختمان هزینه شده است.

علی سعادتی خاطرنشان کرد: در مجموع برای بهره ‌برداری از آزمایشگاه تشخیص نوع فرآورده‌های نفتی خراسان جنوبی 170 میلیون تومان خرید تجهیزات از سوی مؤسسه استاندارد ایران انجام شده است.