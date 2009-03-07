به گزارش خبرنگار مهر در قم، استاد شهریار پرهیزگار عصر امروز در حاشیه برگزاری بیست و چهارمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان دانشگاههای منطقه چهار کشور در دانشگاه قم، در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر به این مسأله توجه کنیم که حفظ و قرائت قرآن کریم مقدمه ورود به دریای بیکران این کلام الهی است، طبیعتاً تمام تلاش مسؤولان فرهنگی، ترویج فرهنگ حفظ و تلاوت قرآن و آشنایی با مفاهیم آن خواهد بود.
وی اضافه کرد: باید از حد تشریفات بگذریم و قرآن کریم را فقط یک کتاب مقدس ندانیم بلکه این کتاب آسمانی را کتاب کاربردی و زندگی خودمان بدانیم.
استاد پرهیزگار با بیان اینکه الگوهایی که از سوی رسانهها به نوجوانان و جوانان معرفی میشوند الگوهای قرآنی نیستند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر قهرمانان کشور ما را ورزشکاران و هنرمندان تشکیل میدهند و ما عنوانی به نام قهرمان قرآنی در جامعه نداریم. این مسأله باعث شده که نوجوانان و جوانان ما قهرمانانی را در ذهنشان بپرورانند که بیشتر آنها خواننده، هنرمند و یا ورزشکار هستند.
وی تصریح کرد: ورزشکاران، هنرمندان و سایر افراد جامعه هر کدام دارای شخصیت ویژهای هستند ولی باید طوری در جامعه فرهنگسازی شود که الگوها و اسوههای نوجوانان و جوانان ما الگوهای معنوی و قرآنی باشند.
قم - خبرگزاری مهر: داور بینالمللی مسابقات قرآن، حفظ و قرائت قرآن کریم را مقدمه ورود به دریای بیکران این کلام الهی دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، استاد شهریار پرهیزگار عصر امروز در حاشیه برگزاری بیست و چهارمین دوره مسابقات قرآن دانشجویان دانشگاههای منطقه چهار کشور در دانشگاه قم، در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر به این مسأله توجه کنیم که حفظ و قرائت قرآن کریم مقدمه ورود به دریای بیکران این کلام الهی است، طبیعتاً تمام تلاش مسؤولان فرهنگی، ترویج فرهنگ حفظ و تلاوت قرآن و آشنایی با مفاهیم آن خواهد بود.
نظر شما