به گزارش خبرنگار مهر در قم، استاد شهریار پرهیزگار عصر امروز در حاشیه برگزاری بیست ‌و چهارمین دوره ‏مسابقات قرآن دانشجویان ‏دانشگاه‌های منطقه چهار کشور در دانشگاه قم، در جمع خبرنگاران با بیان این ‏مطلب اظهار داشت: اگر به این مسأله توجه کنیم که حفظ و قرائت قرآن کریم مقدمه ورود به دریای ‏بی‌کران این کلام الهی است، طبیعتاً تمام تلاش مسؤولان فرهنگی، ترویج فرهنگ ‏حفظ و تلاوت قرآن و آشنایی با ‏مفاهیم آن خواهد بود.‏



وی اضافه کرد: باید از حد تشریفات بگذریم و قرآن کریم را فقط یک کتاب مقدس ندانیم بلکه این کتاب آسمانی ‏را کتاب کاربردی و زندگی ‏خودمان بدانیم.‏



استاد پرهیزگار با بیان اینکه الگوهایی که از سوی رسانه‌ها به نوجوانان و جوانان معرفی می‌شوند الگوهای قرآنی ‏نیستند، خاطرنشان کرد: در ‏حال حاضر قهرمانان کشور ما را ورزشکاران و هنرمندان تشکیل می‌دهند و ما عنوانی ‏به نام قهرمان قرآنی در جامعه نداریم. این مسأله باعث ‏شده که نوجوانان و جوانان ما قهرمانانی را در ذهنشان ‏بپرورانند که بیشتر آنها خواننده، هنرمند و یا ورزشکار هستند.‏



وی تصریح کرد: ورزشکاران، هنرمندان و سایر افراد جامعه هر کدام دارای شخصیت ویژه‌ای هستند ولی باید ‏طوری در جامعه فرهنگ‌سازی ‏شود که الگوها و اسوه‌های نوجوانان و جوانان ما الگوهای معنوی و قرآنی باشند.‏

