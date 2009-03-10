استقلال ترسی از نام حریف ندارد/ امیدوار با پیروزی به ایران باز گردیم

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی که به همراه استقلال در عربستان بسر می برد ضمن بیان این مطلب افزود: خوشبختانه بازیکنان ما در شرایط مطلوبی قرار دارند و از همه نظر برای مقابله با الاتحاد اماده هستند.

وی افزود: الاتحاد صدرنشین لیگ عربستان است و ما هم صدرنشین لیگ ایران که این قضیه بر جذابیت بازی می افزاید.

مرفاوی ادامه داد: الاتحاد با توجه به شرایط میزبانی حتما برای پیروزی دراین دیدار به میدان خواهد آمد و ما هم بدون هیچ ترسی از نام حریف و اینکه آنها میزبان هستند فقط برای پیروزی به جده خواهیم رفت.

مربی تیم فوتبال استقلال در ادامه خاطر نشان کرد: قطعا الاتحاد با تاکتیکی جدید در مقابل ما قرار خواهد گرفت تا بتواند پیروز این دیدار باشد اما تیم ما هم با تمرینات منظمی که پشت سر گذاشته و با سیستم هایی که سرمربی استقلال در تمرینات با بازیکنان مرور کرده است به پیروزی و کسب امتیاز فکر می کند.

صمد مرفاوی در پایان ابراز امیدواری کرد استقلال بتواند در دیدار روز چهارشنبه برابر الاتحاد به پیروزی برسد و با دست پر به کشور باز گردد.